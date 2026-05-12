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Passageiros desembarcam do MV Hondius após surto de hantavírus em Tenerife, Espanha, 11 de maio de 2026.
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Vídeo. Tenerife: últimos passageiros deixam cruzeiro afetado por hantavírus

Últimas notícias:

Os últimos passageiros do navio de cruzeiro MV Hondius, afetado por hantavírus, desembarcaram em Tenerife para voar para centros de quarentena em mais de 20 países

Os últimos passageiros ainda a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, afetado por hantavírus, desembarcaram em Tenerife esta segunda-feira, com o fim das operações de evacuação.

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Imagens mostraram passageiros com máscaras e equipamento de proteção a deixarem o navio com os seus pertences pessoais antes de embarcarem em autocarros com destino ao aeroporto.

Equipas médicas e de emergência supervisionaram a operação no porto, enquanto embarcações da Guardia Civil escoltavam o navio.

As autoridades indicaram que os passageiros deveriam viajar para mais de 20 países para iniciarem quarentenas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, três passageiros morreram e vários casos confirmados ou suspeitos de hantavírus permanecem sob vigilância médica.

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