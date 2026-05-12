Vídeo. Tenerife: últimos passageiros deixam cruzeiro afetado por hantavírus

Os últimos passageiros ainda a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, afetado por hantavírus, desembarcaram em Tenerife esta segunda-feira, com o fim das operações de evacuação.
Imagens mostraram passageiros com máscaras e equipamento de proteção a deixarem o navio com os seus pertences pessoais antes de embarcarem em autocarros com destino ao aeroporto.
Equipas médicas e de emergência supervisionaram a operação no porto, enquanto embarcações da Guardia Civil escoltavam o navio.
As autoridades indicaram que os passageiros deveriam viajar para mais de 20 países para iniciarem quarentenas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, três passageiros morreram e vários casos confirmados ou suspeitos de hantavírus permanecem sob vigilância médica.