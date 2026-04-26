No momento em que a Ucrânia assinala o 40.º aniversário da catástrofe da central nuclear de Chernobyl, o presidente Volodmyr Zelenskyy acusou a Rússia de cometer "terrorismo nuclear" ao sobrevoar regularmente o local com drones de ataque.

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Zelenskyy utilizou as redes sociais para assinalar o aniversário e afirmar que, com a invasão da Ucrânia, a Rússia está a "colocar novamente o mundo à beira de uma catástrofe provocada pelo homem".

Os drones sobrevoam regularmente a central nuclear de Chernobyl, tendo um deles atingido a sua estrutura protetora no ano passado. "O mundo não pode permitir que este terrorismo nuclear continue e a melhor forma de o fazer é forçar a Rússia a parar os seus ataques imprudentes", acrescentou.

Homenagem às vítimas

Na cidade de Slavutych, no norte da Ucrânia, muitas pessoas reuniram-se para assinalar a data, na meia-noite de sábado, e homenagear aqueles cuja missão era limpar o local após o desastre, bem como para recordar todos os mortos no acidente.

Foram colocadas velas sobre um grande símbolo de radiação para assinalar o aniversário.

Pessoas seguram velas em frente a um símbolo de perigo de radiação num memorial dedicado aos bombeiros e trabalhadores que morreram após o acidente de Chornoby em 1986, Ucrânia, 25 de abril de 2026. AP Photo

Na sequência do desastre de 1986, foram convocados soldados, bombeiros, mineiros, médicos e engenheiros de toda a União Soviética. Ao longo de quatro anos, 600 mil pessoas juntaram-se aos trabalhos de limpeza, expondo-se a elevados níveis de radiação.

O pior desastre nuclear civil da história

A explosão na central nuclear de Chernobyl, à 01h23 de 26 de abril de 1986, provocou o pior desastre nuclear civil da história.

Ocorreu devido a um erro humano durante um teste de segurança, que levou à explosão do reator número quatro da central nuclear no norte da Ucrânia, então parte da União Soviética. A explosão lançou fumo radioativo para a atmosfera e o combustível nuclear ardeu durante mais de 10 dias.

A Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) determinou que a principal causa da catástrofe foram "graves deficiências na conceção do reator e do sistema de encerramento", combinadas com a "violação" dos procedimentos operacionais.

A Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia foram rapidamente contaminadas antes de a pluma radioativa se espalhar pela Europa. A Suécia detetou um pico de radiação dois dias após o acidente.

O então líder soviético Mikhail Gorbachev só reconheceu publicamente o acidente a 14 de maio.

Um relatório das Nações Unidas de 2005 estimava em 4 mil o número de mortos devido à exposição à radiação nos três países mais afectados. Um relatório de 2006 da Greenpeace apontava para cerca de 100 mil mortes.

Continuam os ataques à Ucrânia

Os ataques russos contra a Ucrânia continuaram durante o aniversário de Chernobyl. Pelo menos três pessoas foram mortas e quatro ficaram feridas em ataques noturnos, quando Moscovo lançou uma barragem de 144 drones. De acordo com as autoridades ucranianas, 124 deles foram abatidos.

Dois deles foram mortos na região nordeste de Sumy, na linha da frente, informou a administração militar da região.

Em Dnipro, um dia depois de um ataque aéreo ter provocado a morte de pelo menos oito pessoas, mais uma pessoa foi morta e quatro ficaram feridas em ataques com drones e artilharia.