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Presidente do Egito adverte que Médio Oriente enfrenta "tentativas de redesenhar o mapa"

O Presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi faz um discurso televisivo para assinalar o Dia da Libertação do Sinai, no Cairo, a 25 de abril de 2026.
O Presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi faz um discurso televisivo para assinalar o Dia da Libertação do Sinai, no Cairo, a 25 de abril de 2026. Direitos de autor  Egyptian Presidency
Direitos de autor Egyptian Presidency
De Mohamed Elashi
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O presidente egípcio advertiu que o Médio Oriente está a entrar numa "fase crítica", com tentativas de redesenhar o seu mapa, e apelou ao respeito pela soberania dos Estados.

O presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, afirmou no sábado que o Médio Oriente enfrenta "tentativas deliberadas" de reformular o seu mapa sob pretextos ideológicos extremistas e alertou para a crescente instabilidade na região.

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As observações surgem no meio de tensões regionais acrescidas relacionadas com a guerra em curso no Irão e o seu impacto regional mais vasto.

Durante um discurso transmitido pela televisão, que assinalou o Dia da Libertação do Sinai, o presidente do Egito sublinhou a necessidade de respeitar a soberania dos Estados e a integridade territorial e disse rejeitar os esforços para fragmentar os países ou apoderar-se dos seus recursos.

El Sisi afirmou que as soluções políticas e as negociações continuam a ser a única via para a estabilidade e apelou à cooperação e à reconstrução em vez da continuação dos conflitos.

Tensões no Irão e segurança no Golfo

Um dia antes, na capital cipriota Nicósia, durante uma reunião consultiva entre líderes árabes e da UE centrada no impacto da guerra do Irão, el-Sisi disse que qualquer potencial acordo com o Irão deve ter em conta as preocupações de segurança dos Estados do Golfo.

O Presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, é recebido pelo Presidente cipriota, Nikos Christodoulides, à chegada à Cimeira da UE em Nicósia, Chipre, sexta-feira, 24 de abril de 2026
O Presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, é recebido pelo Presidente cipriota Nikos Christodoulides à chegada à Cimeira da UE em Nicósia, Chipre, sexta-feira, 24 de abril de 2026 AP Photo/Yves Herman

O presidente egípcio afirmou que os recentes acontecimentos têm sérias implicações para a estabilidade regional, para a navegação marítima e para a economia mundial, em especial para o abastecimento de energia e as cadeias de abastecimento.

O Egito, acrescentou, "rejeita os ataques aos países árabes e apoia os esforços para conter a escalada, sublinhando que a via política continua a ser o único caminho viável."

Violações do cessar-fogo em Gaza

Nas suas observações televisivas, el-Sisi apelou igualmente à aplicação integral da segunda fase do cessar-fogo em Gaza, incluindo a ajuda humanitária sem entraves e o início imediato da reconstrução.

Reiterou a rejeição pelo Egito de quaisquer tentativas de deslocação dos palestinianos e apelou ao fim dos repetidos ataques na Cisjordânia ocupada.

Os funcionários do Qatar apelaram também à abertura total dos postos de passagem para permitir o fluxo de ajuda humanitária e a circulação de civis, alertando para as graves consequências humanitárias se o acesso continuar a ser restringido.

O Qatar manifestou a sua preocupação com as violações do cessar-fogo por parte de Israel e com as restrições à ajuda humanitária, alertando para o facto de tais obstáculos dificultarem a próxima fase do acordo e comprometerem as perspetivas de progresso.

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