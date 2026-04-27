O homem que, segundo as autoridades, tentou invadir o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca com armas e facas foi acusado de tentativa de assassínio de Donald Trump.

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O homem compareceu em tribunal na segunda-feira para enfrentar as acusações, depois de um encontro caótico em Washington que resultou em disparos, na expulsão de Trump do palco e na fuga dos convidados para se abrigarem debaixo das suas mesas.

Cole Tomas Allen foi detido após o tiroteio de sábado à noite e está a ser acusado no tribunal federal de Washington.

Segundo as autoridades, um agente que usava um colete à prova de bala foi atingido no colete, mas espera-se que recupere.

Allen, de Torrance, na Califórnia, está a ser representado por advogados do gabinete de defesa federal e sentou-se ao lado deles no tribunal com um uniforme azul da prisão.

As forças da ordem respondem a um incidente no Washington Hilton durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, 25 de abril de 2026 AP Photo

Foi também acusado de transporte de uma arma de fogo e munições no comércio interestadual e de disparar uma arma de fogo durante um crime de violência. O suspeito não se pronunciou.

Os promotores não revelaram um motivo, mas em uma mensagem analisada pela agência de notícias Associated Press que as autoridades dizem ter sido enviada por Allen aos membros da família minutos antes do ataque, Allen se referiu a si mesmo como um "Assassino Federal Amigável", fez referências repetidas a Trump sem nomeá-lo e aludiu a queixas sobre uma série de ações da administração Trump.

Os investigadores estão a tratar os escritos, juntamente com um rasto de publicações nas redes sociais e entrevistas com familiares, como algumas das provas mais claras da mentalidade e dos possíveis motivos do suspeito.

Allen, de 31 anos, terá viajado de comboio da Califórnia para Chicago e depois para Washington, onde se registou como hóspede no hotel Hilton, onde se realizou o jantar de gala com a sua segurança tipicamente apertada, disse o procurador-geral interino Todd Blanche.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula enquanto fala na sala de imprensa James Brady, na Casa Branca, 25 de abril de 2026 AP Photo

Um vídeo publicado por Trump mostra um homem, que as autoridades dizem estar armado com pistolas e facas, a passar por uma barricada de segurança enquanto os agentes dos Serviços Secretos correm na sua direção.

Os registos mostram que Allen é um tutor altamente qualificado e criador amador de jogos de vídeo.

Um perfil nas redes sociais de um homem com o mesmo nome e uma fotografia que parece corresponder à do suspeito mostram que ele trabalhou a tempo parcial nos últimos seis anos numa empresa que oferece serviços de aconselhamento sobre admissões e preparação para testes a aspirantes a estudantes universitários.