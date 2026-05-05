Dois mortos e duas pessoas em estado crítico após atropelamento de multidão em Leipzig

Duas pessoas morreram na cidade de Leipzig, no leste da Alemanha, depois de um condutor ter embatido numa zona comercial movimentada no centro da cidade na tarde de segunda-feira. As autoridades afirmam que outras três pessoas ficaram gravemente feridas no incidente, que se acredita ter sido uma investida deliberada.

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A polícia continua a investigar o ataque, perpetrado por um cidadão alemão de 33 anos, nascido na região de Leipzig, que permanece sob custódia policial para interrogatório. Foi detido quando se encontrava dentro do veículo e está a ser investigado por suspeita de homicídio e tentativa de homicídio.

Um número não especificado de pessoas sofreu ferimentos menos graves no incidente, descrito pelas autoridades como uma "terrível tragédia".

Equipas de salvamento junto a um carro danificado que embateu em várias pessoas em Leipzig, Alemanha, segunda-feira, 4 de maio de 2026 Sebastian Willnow/(c) Copyright 2026, dpa (www.dpa.de)

O ministro do Interior do estado da Saxónia, Armin Schuster, afirmou que os investigadores acreditam que o homem agiu sozinho. Referiu que a raiva e a "instabilidade psicológica" são frequentemente fatores determinantes em casos deste tipo, mas acrescentou que não iria especular sobre se esse seria o caso nesta situação.

O chefe da polícia, René Demmler, disse que o homem conduziu desde a Augustusplatz, uma praça importante, ao longo da Grimmaische Strasse até à zona comercial pedonal central da cidade. Salientou ainda que já não havia qualquer perigo.

O governador do estado da Saxónia, Michael Kretschmer, expressou as suas condolências às famílias das vítimas.

Um carro danificado que embateu contra várias pessoas é fotografado em Leipzig, Alemanha, segunda-feira, 4 de maio de 2026 Sebastian Willnow/(c) Copyright 2026, dpa (www.dpa.de)

"Um ato como este deixa-nos sem palavras e reforça a nossa determinação", observou, segundo a agência de notícias alemã dpa. "Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para resolver este caso de forma rápida e completa."

Fotografias do local exibiam um carro com a frente danificada e o para-brisas estilhaçado após o incidente, que ocorreu por volta das 17h00, hora local.

Leipzig situa-se a sudoeste de Berlim e tem mais de 630.000 habitantes, o que a torna uma das maiores cidades do leste do país.