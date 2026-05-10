Irão responde à proposta de paz dos EUA

Não são ainda conhecidos os detalhes, mas sabe-se que a resposta de Teerão a Trump pede "paz em todas as frentes" e "segurança na navegação".
O Irão respondeu finalmente à proposta de paz dos Estados Unidos, mas o detalhes da mensagem iraniana enviada a Washington através das autoridades paquistanesas ainda não são conhecidos.
Até agora, sabemos apenas o que foi dito na televisão estatal iraniana, que resposta de Teerão está focada em "assegurar a paz em todas as frentes", incluindo no Líbano, onde Israel tem intensificado os ataques, e "garantir a segurança da navegação".
A resposta chega no mesmo dia em que drones iranianos atacaram diversos pontos no Golfo Pérsico, incluindo um cargueiro que se encaminhava para o Qatar e foi danificado.
Os Emirados Árabes Unidos acusam o Irão de estar também por detrás de um ataque ao seu território.
"Nunca nos curvaremos perante o inimigo e, se falamos de diálogo ou negociação, isso não significa rendição nem recuo", afirmou o presidente iraniano Masoud Pezeshkian numa publicação no X.
O chefe militar do Irão, Ali Abdollahi, esteve reunido com o líder supremo Mojtaba Khamenei e terá recebido "novas diretrizes e orientações para a continuação das operações de combate ao inimigo", segundo a televisão estatal iraniana.