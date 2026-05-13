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Austrália: projeto de hotel Trump abandonado devido a marca "tóxica"

Uma imagem do projetado hotel Trump na Gold Coast, na Austrália
Uma imagem do projetado hotel Trump na Gold Coast, na Austrália Direitos de autor  Altus Property Group
Direitos de autor Altus Property Group
De Gavin Blackburn
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A declaração do promotor australiano seguiu-se a uma notícia publicada no Australian Financial Review, segundo a qual a Organização Trump tinha abandonado o negócio.

Os planos para a construção de um hotel e de uma torre de apartamentos Trump na Austrália, no valor de 1,1 mil milhões de dólares (940 milhões de euros) e com 91 andares, foram abandonados porque a marca americana se tornou "tóxica", segundo o promotor.

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A Trump Organisation anunciou em fevereiro o projeto de uma torre Trump na Gold Coast, na Austrália oriental, dizendo que iria "redefinir a sofisticação à beira-mar".

David Young, diretor-executivo do promotor australiano Altus Property Group, afirmou que o projeto foi abandonado porque a marca Trump se tornou "tóxica para os australianos".

Young disse que ainda pretendia concluir o empreendimento com outra marca.

"A escrita estava na parede quando a guerra começou e eu estive em discussões com muitas marcas de luxo de alta qualidade", escreveu numa publicação no LinkedIn.

A Organização Trump é gerida pelos filhos adultos do presidente Donald Trump e não pelo próprio líder americano, disse Young, descrevendo a deterioração da reputação da marca como "grosseiramente injusta".

O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula das escadas do Air Force One enquanto embarca na Base Conjunta Andrews, 12 de maio de 2026
O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula das escadas do Air Force One enquanto embarca na Base Conjunta Andrews, 12 de maio de 2026 AP Photo

"Não há qualquer ressentimento entre a família Trump e eu, porque haveria de haver depois de os conhecer durante 19 anos, quando ninguém aqui sabia sequer quem era Donald Trump. É puro negócio".

As declarações do promotor australiano seguiram-se a uma notícia publicada no Australian Financial Review, segundo a qual a Organização Trump tinha abandonado o negócio.

"Apesar de estarmos muito entusiasmados com a oportunidade de trazer um empreendimento de classe mundial para a Gold Coast, o projeto estava dependente do cumprimento de certas obrigações por parte do nosso parceiro de licenciamento", afirmou um porta-voz da Trump Organization.

"Infelizmente, essas obrigações não foram cumpridas", disse ao jornal.

Uma petição online australiana contra o hotel reuniu mais de 124.000 assinaturas.

Dirigida ao conselho municipal de Gold Coast, a petição Stop the Trump Tower criticava o "desprezo pelas normas democráticas" do presidente dos EUA.

Outras fontes • AFP

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