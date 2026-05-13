Austrália: projeto de hotel Trump abandonado devido a marca "tóxica"

Os planos para a construção de um hotel e de uma torre de apartamentos Trump na Austrália, no valor de 1,1 mil milhões de dólares (940 milhões de euros) e com 91 andares, foram abandonados porque a marca americana se tornou "tóxica", segundo o promotor.

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A Trump Organisation anunciou em fevereiro o projeto de uma torre Trump na Gold Coast, na Austrália oriental, dizendo que iria "redefinir a sofisticação à beira-mar".

David Young, diretor-executivo do promotor australiano Altus Property Group, afirmou que o projeto foi abandonado porque a marca Trump se tornou "tóxica para os australianos".

Young disse que ainda pretendia concluir o empreendimento com outra marca.

"A escrita estava na parede quando a guerra começou e eu estive em discussões com muitas marcas de luxo de alta qualidade", escreveu numa publicação no LinkedIn.

A Organização Trump é gerida pelos filhos adultos do presidente Donald Trump e não pelo próprio líder americano, disse Young, descrevendo a deterioração da reputação da marca como "grosseiramente injusta".

O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula das escadas do Air Force One enquanto embarca na Base Conjunta Andrews, 12 de maio de 2026 AP Photo

"Não há qualquer ressentimento entre a família Trump e eu, porque haveria de haver depois de os conhecer durante 19 anos, quando ninguém aqui sabia sequer quem era Donald Trump. É puro negócio".

As declarações do promotor australiano seguiram-se a uma notícia publicada no Australian Financial Review, segundo a qual a Organização Trump tinha abandonado o negócio.

"Apesar de estarmos muito entusiasmados com a oportunidade de trazer um empreendimento de classe mundial para a Gold Coast, o projeto estava dependente do cumprimento de certas obrigações por parte do nosso parceiro de licenciamento", afirmou um porta-voz da Trump Organization.

"Infelizmente, essas obrigações não foram cumpridas", disse ao jornal.

Uma petição online australiana contra o hotel reuniu mais de 124.000 assinaturas.

Dirigida ao conselho municipal de Gold Coast, a petição Stop the Trump Tower criticava o "desprezo pelas normas democráticas" do presidente dos EUA.