Estados Unidos e Arménia avançam com corredor económico na visita de Rubio

O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, chegou esta terça-feira a Erevan numa demonstração de apoio ao primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, e ao seu governo, numa altura em que se aproximam as eleições de junho neste país do Sul do Cáucaso e se multiplicam as acusações de ingerência russa, enquanto Pashinyan prossegue uma orientação pró-ocidental em plena implementação de um acordo de paz histórico com o Azerbaijão.

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"Toda a sua equipa aqui na Arménia está a abrir caminho para um futuro mais brilhante e mais independente para o país", afirmou Rubio.

"Estamos muito satisfeitos por estar aqui para demonstrar o nosso apoio à vossa coragem, à vossa visão e à vossa determinação. Mal podemos esperar para fazer mais em conjunto".

A administração do presidente norte-americano Donald Trump tem trabalhado numa iniciativa de corredor rodoviário e ferroviário, denominada Rota Trump para a Paz e Prosperidade Internacionais (TRIPP), que atravessará a Arménia e ligará o Azerbaijão ao seu exclave de Nakhchivan.

Rubio afirmou ter dado mais um passo no projeto TRIPP juntamente com o ministro arménio dos Negócios Estrangeiros, Ararat Mirzoyan.

"Este acordo representa, até à data, o maior avanço para tornar esta rota histórica uma realidade, para promover a paz e aumentar a prosperidade na Arménia e, francamente, em toda a região", disse Rubio numa cerimónia de assinatura no aeroporto de Erevan.

O projeto TRIPP ganhou forma quando Trump supervisionou na Casa Branca o acordo de paz histórico assinado por Pashinyan e pelo presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, pondo fim a décadas de conflito.

Tradicional aliado da Rússia, o país tem-se orientado, sob a liderança de Pashinyan, para um futuro pró-europeu, tendo acolhido recentemente em Erevan a cimeira da Comunidade Política Europeia.

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Em Erevan, Rubio assinou ainda acordos para renovar uma ampla parceria estratégica e para cooperar no domínio dos minerais críticos, uma prioridade essencial para Washington numa altura em que a China domina estes recursos vitais para as tecnologias modernas.

"Estamos a preparar o terreno para um tipo de envolvimento económico que permite aos arménios ganhar dinheiro e encontrar prosperidade e aos americanos fazer o mesmo, e fazê-lo em conjunto, o que é uma das formas mais fortes de aproximar as nações", afirmou Rubio.

Rubio assegurou que Washington "faz sempre tudo isto de uma forma que respeita a vossa soberania enquanto nação".

Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, desembarca do avião no aeroporto internacional de Zvartnots, em Erevan, 26 de maio de 2026 AP Photo

Mirzoyan afirmou esperar ver os acordos aplicados no terreno e considerou-os "verdadeiramente benéficos para a República da Arménia".

A visita de Rubio esta terça-feira veio reforçar a presença norte-americana na região, depois das deslocações, em fevereiro, do vice-presidente JD Vance à Arménia e ao Azerbaijão.

Com as eleições legislativas a aproximarem-se na Arménia, o Kremlin tem advertido repetidamente Erevan para as consequências da sua orientação pró-ocidental, incluindo a possibilidade de suspender o fornecimento de gás e as principais exportações arménias para a Rússia, ambos vitais para a economia do país.