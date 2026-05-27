Estados Unidos e Arménia avançam com corredor económico na visita de Rubio

Marco Rubio visita Erevan, apoia orientação pró-ocidental de Pashinyan e assina acordos do corredor TRIPP e de parceria estratégica para reforçar a paz regional.
O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, chegou esta terça-feira a Erevan numa demonstração de apoio ao primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, e ao seu governo, numa altura em que se aproximam as eleições de junho neste país do Sul do Cáucaso e se multiplicam as acusações de ingerência russa, enquanto Pashinyan prossegue uma orientação pró-ocidental em plena implementação de um acordo de paz histórico com o Azerbaijão.
"Toda a sua equipa aqui na Arménia está a abrir caminho para um futuro mais brilhante e mais independente para o país", afirmou Rubio.
"Estamos muito satisfeitos por estar aqui para demonstrar o nosso apoio à vossa coragem, à vossa visão e à vossa determinação. Mal podemos esperar para fazer mais em conjunto".
A administração do presidente norte-americano Donald Trump tem trabalhado numa iniciativa de corredor rodoviário e ferroviário, denominada Rota Trump para a Paz e Prosperidade Internacionais (TRIPP), que atravessará a Arménia e ligará o Azerbaijão ao seu exclave de Nakhchivan.
Rubio afirmou ter dado mais um passo no projeto TRIPP juntamente com o ministro arménio dos Negócios Estrangeiros, Ararat Mirzoyan.
"Este acordo representa, até à data, o maior avanço para tornar esta rota histórica uma realidade, para promover a paz e aumentar a prosperidade na Arménia e, francamente, em toda a região", disse Rubio numa cerimónia de assinatura no aeroporto de Erevan.
O projeto TRIPP ganhou forma quando Trump supervisionou na Casa Branca o acordo de paz histórico assinado por Pashinyan e pelo presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, pondo fim a décadas de conflito.
Tradicional aliado da Rússia, o país tem-se orientado, sob a liderança de Pashinyan, para um futuro pró-europeu, tendo acolhido recentemente em Erevan a cimeira da Comunidade Política Europeia.
Em Erevan, Rubio assinou ainda acordos para renovar uma ampla parceria estratégica e para cooperar no domínio dos minerais críticos, uma prioridade essencial para Washington numa altura em que a China domina estes recursos vitais para as tecnologias modernas.
"Estamos a preparar o terreno para um tipo de envolvimento económico que permite aos arménios ganhar dinheiro e encontrar prosperidade e aos americanos fazer o mesmo, e fazê-lo em conjunto, o que é uma das formas mais fortes de aproximar as nações", afirmou Rubio.
Rubio assegurou que Washington "faz sempre tudo isto de uma forma que respeita a vossa soberania enquanto nação".
Mirzoyan afirmou esperar ver os acordos aplicados no terreno e considerou-os "verdadeiramente benéficos para a República da Arménia".
A visita de Rubio esta terça-feira veio reforçar a presença norte-americana na região, depois das deslocações, em fevereiro, do vice-presidente JD Vance à Arménia e ao Azerbaijão.
Com as eleições legislativas a aproximarem-se na Arménia, o Kremlin tem advertido repetidamente Erevan para as consequências da sua orientação pró-ocidental, incluindo a possibilidade de suspender o fornecimento de gás e as principais exportações arménias para a Rússia, ambos vitais para a economia do país.