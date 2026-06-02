ONU alerta para regresso iminente do El Niño e pede ação climática urgente

As Nações Unidas alertaram para o regresso iminente do fenómeno climático El Niño, um dos principais padrões naturais capazes de redesenhar o clima global, aumentar as temperaturas e intensificar fenómenos meteorológicos extremos.

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A Organização Meteorológica Mundial prevê uma probabilidade de 80% de formação do fenómeno antes de setembro e de 90% de que se prolongue até novembro, anunciou na terça-feira.

O El Niño é um padrão climático cíclico que ocorre no oceano Pacífico e tem um impacto vasto nas temperaturas e nos regimes de precipitação em todo o mundo. Segundo a organização, a maioria dos modelos climáticos aponta para um episódio "pelo menos de intensidade moderada", com possibilidade de ser forte, e alguns cientistas já avisaram que poderá tornar-se o mais intenso deste século.

Num aviso particularmente duro, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que o mundo "deve encarar El Niño como um alerta climático urgente".

Guterres acrescentou que "as condições de El Niño vão deitar mais achas para a fogueira de um mundo que já está a aquecer", sublinhando que "os impactos serão mais fortes, chegarão mais longe e atravessarão fronteiras a um ritmo devastador".

O mais recente episódio de El Niño, em 2023–2024, foi um dos cinco mais fortes alguma vez registados e contribuiu para que 2024 se tornasse um dos anos mais quentes de sempre.

A Organização Meteorológica Mundial adiantou que, nos próximos três meses, as temperaturas deverão ficar acima da média na maior parte do planeta, alertando para a maior probabilidade de episódios de chuva intensa e de seca ocorrerem em simultâneo, consoante as regiões.

Embora os impactos de El Niño variem de episódio para episódio, os padrões climáticos associados costumam incluir chuvas intensas em partes da América do Sul, no sul dos Estados Unidos, no Corno de África e na Ásia Central, enquanto aumentam os períodos de seca em regiões como a América Central, o norte da América do Sul, as Caraíbas, a Austrália, a Indonésia e partes do sul da Ásia.

Os efeitos estendem-se também à atividade ciclónica: as águas quentes do Pacífico podem alimentar furacões no centro e leste daquele oceano, ao mesmo tempo que dificultam a sua formação na bacia do Atlântico.

O italiano Jannik Sinner refresca-se com gelo durante o encontro de singulares masculinos da segunda ronda frente ao argentino Juan Manuel Cerúndolo no Open de França em ténis, em Paris Thibault Camus/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

A Europa Ocidental atravessa uma vaga de calor invulgar em maio, com temperaturas recorde no Reino Unido e na Irlanda. Na semana passada, a Organização Meteorológica Mundial e o Met Office britânico avisaram que um novo ano recorde de temperatura média global até ao final da década é agora quase certo, podendo o regresso de El Niño acelerar esse cenário e antecipá-lo para 2027.

Segundo o jornal britânico The Guardian, Gareth Redmond-King, da "Energy and Climate Intelligence Unit", um centro de estudos britânico, considerou que estas previsões são "más notícias" para a segurança alimentar mundial, numa altura em que as cadeias de abastecimento de alimentos já estão sob pressão devido às alterações climáticas e a outras perturbações ligadas a crises geopolíticas.

Acrescentou que "a perturbação causada por El Niño, com a possibilidade de 2027 se tornar o novo ano mais quente de sempre, será devastadora para muitos agricultores e poderá chegar ao ponto de ameaçar a vida de milhões de pessoas".

O fenómeno El Niño repete-se de poucos em poucos anos e costuma durar entre nove e doze meses.

A Organização Meteorológica Mundial explicou que, entre o fim de abril e meados de maio, as temperaturas da superfície do mar em zonas-chave de monitorização no Pacífico se aproximaram já dos limiares de El Niño, impulsionadas por condições invulgares de águas quentes nas camadas subsuperficiais, e que a atmosfera está a mostrar sinais consistentes com a evolução do fenómeno.

A organização rejeitou o uso da expressão "super El Niño", empregue por alguns cientistas nos últimos tempos, por não fazer parte das categorias oficiais.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, concluiu: "A única resposta eficaz é uma ação climática à altura da crise: pôr fim à dependência dos combustíveis fósseis, acelerar a transição para as energias renováveis, proteger os mais vulneráveis e garantir sistemas de alerta precoce para todos".