Uma onda de calor intensa perturbou o quotidiano em todo o Uzbequistão, levando as autoridades a adotarem medidas urgentes de proteção da população, à medida que as temperaturas atingiam entre 42 ºC e 45 ºC em grande parte do país.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

As temperaturas chegaram aos 46 ºC a 48 ºC nas regiões do sul e nas zonas desérticas, o que pressionou os serviços públicos e obrigou os residentes a adaptarem as rotinas diárias.

Equipas de bombeiros e salvamento mantiveram serviço permanente junto a mercados, centros comerciais e outros locais muito frequentados, para prevenir incêndios e responder rapidamente a emergências.

As equipas de emergência utilizaram ainda viaturas de bombeiros e salvamento para pulverizar água para as crianças em bairros residenciais, durante as horas de maior calor.

“Há vários dias que o Ministério das Situações de Emergência organiza estas atividades para crianças em zonas residenciais”, afirmou Murat Sadykov, chefe do Serviço de Informação do ministério.

“As viaturas de bombeiros e salvamento deslocam-se a locais onde as crianças se juntam e molham-nas com água. No auge do calor de verão, isto ajuda-as a refrescar e também lhes levanta a moral.”

40 graus em pleno dia Euronews

O Ministério das Situações de Emergência intensificou as campanhas de informação pública, aconselhando os residentes sobre como se protegerem das temperaturas extremas.

“Estamos a realizar campanhas de sensibilização alargadas e a informar a população sobre recomendações importantes para se proteger do calor e das suas consequências”, disse Sadykov.

“Recomendamos que as pessoas bebam o máximo de água possível e vistam roupa de algodão de cores claras, preferencialmente branca.”

A administração municipal de Tashkent aumentou a pulverização de água nas vias centrais e principais e reforçou a rega de árvores e relvados.

As fontes em toda a capital passaram também a funcionar de forma contínua, numa tentativa das autoridades de reduzir o impacto do calor prolongado nos espaços públicos.

"Nota-se bem a diferença"

Residentes e visitantes ficaram surpreendidos com o aumento súbito das temperaturas, pouco habitual no Uzbequistão nesta altura do ano.

“Viemos aqui para uma exposição têxtil e não estávamos à espera de um calor tão extremo”, contou à Euronews Altyn Bakiyeva, visitante vinda de Bishkek, no vizinho Quirguistão.

“No nosso país também está muito calor, mas aqui está alguns graus mais quente e nota-se bem a diferença”, acrescentou Bakiyeva.

“Tentamos aguentar recorrendo a táxis com ar condicionado e, felizmente, o nosso hotel também tem ar condicionado. Só a água fria ajuda.”

Fontes funcionam continuamente Euronews

A residente de Tashkent Odinakhon Akramova afirmou que as famílias estão a alterar os hábitos alimentares e a beber mais água.

“Bebemos muita água. Colocamos melancias e melões no frigorífico e comemo-los quando estão frios. Comemos sobretudo fruta e preparamos apenas pequenas quantidades de comida confecionada”, explicou Akramova.

Estas medidas fazem parte de uma resposta mais ampla que envolve serviços municipais, operadores de transporte, autoridades de educação e equipas de emergência.

Serviços de emergência reforçam ações de prevenção

Os operadores de transporte público e as autoridades regionais introduziram também medidas destinadas a proteger as infraestruturas e a reduzir riscos para a segurança.

Em Tashkent, os comboios nas secções à superfície do metro passaram temporariamente a circular a 40 quilómetros por hora, em vez dos habituais 60 quilómetros por hora.

A Tashkent Metro JSC explicou que a restrição foi introduzida porque a temperatura das linhas nas secções elevadas ultrapassou o limite padrão de 55 ºC. A velocidade reduzida manteve-se em vigor até às 18h00 de cada dia.

Na região sul de Surkhandarya, a circulação de veículos pesados foi limitada em algumas estradas entre as 10h00 e as 19h00, hora local.

As autoridades regionais indicaram que o pavimento poderia atingir temperaturas de 70 ºC-80 ºC, enfraquecendo o asfalto e aumentando o risco de danos provocados por camiões pesados.

As autoridades encerraram também temporariamente jardins de infância em algumas das zonas mais afetadas pelo calor.

Em Karakalpakstan, as instalações de educação pré-escolar em Nukus e em oito distritos foram encerradas após a forte subida das temperaturas, de acordo com o Ministério da Educação Pré-Escolar e Escolar.

Todos os jardins de infância públicos da região de Khorezm estiveram igualmente fechados de terça-feira passada até sexta-feira, enquanto foram introduzidas restrições em vários distritos da região de Navoi.

Prevê-se que as condições extremas comecem a abrandar gradualmente mais para o fim desta semana.