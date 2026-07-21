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Uzbequistão enfrenta rara onda de calor de 48 ºC e adapta-se a temperaturas extremas

Organizou-se um espetáculo aquático para crianças no distrito de Mirobod.
Organizaram um espetáculo aquático para crianças no distrito de Mirobod. Direitos de autor  Mirobod District Administration
Direitos de autor Mirobod District Administration
De Dilbar Primova
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As autoridades abrandaram o metro, restringiram a circulação de veículos pesados e encerraram jardins de infância, com as temperaturas a chegarem aos 48 ºC em partes do país numa onda de calor intensa.

Uma onda de calor intensa perturbou o quotidiano em todo o Uzbequistão, levando as autoridades a adotarem medidas urgentes de proteção da população, à medida que as temperaturas atingiam entre 42 ºC e 45 ºC em grande parte do país.

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As temperaturas chegaram aos 46 ºC a 48 ºC nas regiões do sul e nas zonas desérticas, o que pressionou os serviços públicos e obrigou os residentes a adaptarem as rotinas diárias.

Equipas de bombeiros e salvamento mantiveram serviço permanente junto a mercados, centros comerciais e outros locais muito frequentados, para prevenir incêndios e responder rapidamente a emergências.

As equipas de emergência utilizaram ainda viaturas de bombeiros e salvamento para pulverizar água para as crianças em bairros residenciais, durante as horas de maior calor.

“Há vários dias que o Ministério das Situações de Emergência organiza estas atividades para crianças em zonas residenciais”, afirmou Murat Sadykov, chefe do Serviço de Informação do ministério.

“As viaturas de bombeiros e salvamento deslocam-se a locais onde as crianças se juntam e molham-nas com água. No auge do calor de verão, isto ajuda-as a refrescar e também lhes levanta a moral.”

40 graus em pleno dia
40 graus em pleno dia Euronews

O Ministério das Situações de Emergência intensificou as campanhas de informação pública, aconselhando os residentes sobre como se protegerem das temperaturas extremas.

“Estamos a realizar campanhas de sensibilização alargadas e a informar a população sobre recomendações importantes para se proteger do calor e das suas consequências”, disse Sadykov.

“Recomendamos que as pessoas bebam o máximo de água possível e vistam roupa de algodão de cores claras, preferencialmente branca.”

A administração municipal de Tashkent aumentou a pulverização de água nas vias centrais e principais e reforçou a rega de árvores e relvados.

As fontes em toda a capital passaram também a funcionar de forma contínua, numa tentativa das autoridades de reduzir o impacto do calor prolongado nos espaços públicos.

"Nota-se bem a diferença"

Residentes e visitantes ficaram surpreendidos com o aumento súbito das temperaturas, pouco habitual no Uzbequistão nesta altura do ano.

“Viemos aqui para uma exposição têxtil e não estávamos à espera de um calor tão extremo”, contou à Euronews Altyn Bakiyeva, visitante vinda de Bishkek, no vizinho Quirguistão.

“No nosso país também está muito calor, mas aqui está alguns graus mais quente e nota-se bem a diferença”, acrescentou Bakiyeva.

“Tentamos aguentar recorrendo a táxis com ar condicionado e, felizmente, o nosso hotel também tem ar condicionado. Só a água fria ajuda.”

Fontes funcionam continuamente
Fontes funcionam continuamente Euronews

A residente de Tashkent Odinakhon Akramova afirmou que as famílias estão a alterar os hábitos alimentares e a beber mais água.

“Bebemos muita água. Colocamos melancias e melões no frigorífico e comemo-los quando estão frios. Comemos sobretudo fruta e preparamos apenas pequenas quantidades de comida confecionada”, explicou Akramova.

Estas medidas fazem parte de uma resposta mais ampla que envolve serviços municipais, operadores de transporte, autoridades de educação e equipas de emergência.

Serviços de emergência reforçam ações de prevenção

Os operadores de transporte público e as autoridades regionais introduziram também medidas destinadas a proteger as infraestruturas e a reduzir riscos para a segurança.

Em Tashkent, os comboios nas secções à superfície do metro passaram temporariamente a circular a 40 quilómetros por hora, em vez dos habituais 60 quilómetros por hora.

A Tashkent Metro JSC explicou que a restrição foi introduzida porque a temperatura das linhas nas secções elevadas ultrapassou o limite padrão de 55 ºC. A velocidade reduzida manteve-se em vigor até às 18h00 de cada dia.

Na região sul de Surkhandarya, a circulação de veículos pesados foi limitada em algumas estradas entre as 10h00 e as 19h00, hora local.

As autoridades regionais indicaram que o pavimento poderia atingir temperaturas de 70 ºC-80 ºC, enfraquecendo o asfalto e aumentando o risco de danos provocados por camiões pesados.

As autoridades encerraram também temporariamente jardins de infância em algumas das zonas mais afetadas pelo calor.

Em Karakalpakstan, as instalações de educação pré-escolar em Nukus e em oito distritos foram encerradas após a forte subida das temperaturas, de acordo com o Ministério da Educação Pré-Escolar e Escolar.

Todos os jardins de infância públicos da região de Khorezm estiveram igualmente fechados de terça-feira passada até sexta-feira, enquanto foram introduzidas restrições em vários distritos da região de Navoi.

Prevê-se que as condições extremas comecem a abrandar gradualmente mais para o fim desta semana.

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