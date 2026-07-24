Trump e Zelenskyy têm encontro marcado em Washington na próxima semana

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, vai reunir-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, na terça-feira, indicou um responsável da Casa Branca, numa altura em que se multiplicam os esforços para pôr fim à guerra com a Rússia.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

“O presidente Zelensky tem encontro marcado com o presidente Trump na Casa Branca na terça-feira”, declarou na sexta-feira à AFP o responsável da Casa Branca, sob anonimato.

Zelenskyy afirmou esta semana que falou com o enviado de Trump, Steve Witkoff, e com o genro do presidente norte-americano, Jared Kushner, no quadro dos esforços para relançar as negociações, atualmente bloqueadas, para pôr fim à guerra que dura há quatro anos.

Os esforços liderados pelos Estados Unidos para acabar com a guerra ficaram paralisados depois de Washington ter centrado a atenção no conflito com o Irão.

As relações entre Trump e Zelenskyy têm sido tensas, desde um confronto aceso no Salão Oval em fevereiro de 2025 até a um clima mais cordial nos últimos meses.

Esta semana, o presidente ucraniano encontrou-se com a influenciadora norte-americana de direita e aliada de Trump Laura Loomer, mais um sinal da melhoria das relações.

A comentadora conservadora, de 33 anos, que conta com milhões de seguidores nas redes sociais, suavizou recentemente a sua posição em relação à Ucrânia.

“Isto é o quotidiano de todos os ucranianos, sinto-me uma grande idiota por ter minimizado a luta dos ucranianos nos últimos cinco anos”, disse sobre a experiência.

Trump republicou na quinta-feira uma das mensagens de Loomer nas redes sociais sobre o encontro com Zelenskyy, legendando-a com a frase: “Muito bom!!”.

O encontro entre Zelenskyy e Trump está marcado para o mesmo dia de uma cerimónia em Washington em memória do senador norte-americano Lindsey Graham, há muito tempo defensor da Ucrânia, que morreu no início deste mês aos 71 anos.

Nesse mesmo dia, Trump deverá reunir-se também com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.