Ministra francesa do Comércio aponta ferramentas comerciais defensivas para a presidência de Trump

No momento em que os 27 ministros do Comércio se reuniram pela primeira vez desde a reeleição de Donald Trump, a utilização de instrumentos comerciais defensivos contra os EUA poderá ser uma opção no caso de uma política comercial agressiva de Trump, segundo a ministra francesa Sophie Primas.

A ministra do Comércio francesa, Sophie Primas, afirmou que as novas medidas de defesa comercial estão prontas a ser utilizadas caso as relações entre a Europa e os EUA se deteriorem após o regresso de Donald Trump à Casa Branca, antes de uma reunião dos ministros do Comércio da UE em Bruxelas.

"Não queremos uma escalada para uma guerra comercial, mas a Europa também deve estar pronta para mostrar a sua força e utilizar os seus novos instrumentos de proteção", disse a ministra francesa, Sophie Primas, à chegada à reunião.

O encontro foi a primeira discussão comercial entre ministros desde que o presidente eleito Trump ganhou as eleições nos EUA com base numa campanha que incluía ameaças de aplicação de tarifas de 20% a todos os produtos provenientes da UE para os EUA.

Uma dessas novas medidas comerciais no arsenal da UE, de acordo com um funcionário do Conselho da União Europeia, é o regulamento anti-coerção adotado em 2023 para proteger a UE da coação de países terceiros.

Se o diálogo com a administração Trump falhar, o regulamento inclui tarifas, quotas, licenças, restrições ao direito de participar em concursos públicos, medidas que reduzam o acesso de investidores estrangeiros à UE ou o acesso de entidades bancárias e seguradoras aos mercados de capitais da UE.

"A Comissão Europeia recebeu um mandato claro dos ministros para dialogar com a nova administração dos EUA numa agenda positiva, ao mesmo tempo que está preparada para acompanhar esta agenda positiva com contramedidas concretas prontas a usar se e quando necessário", disse um diplomata da UE à Euronews após a reunião.

Durante o seu primeiro mandato, Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, enquanto a UE retaliou com tarifas específicas sobre produtos americanos, incluindo motociclos Harley Davidson e whisky Bourbon.

Em outubro de 2021, Bruxelas e a administração Biden concordaram em resolver a disputa sobre o alumínio e o aço e, no final do ano passado, prorrogaram a trégua por mais 15 meses, evitando que as tarifas sobre o comércio transatlântico no valor de biliões de euros entrassem em vigor automaticamente a 1º de janeiro. Mas esse acordo de suspensão de tarifas só deverá durar até pouco depois da tomada de posse da próxima administração americana.