Trump anuncia progressos na luta contra a imigração ilegal após conversa com a presidente mexicana

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou uma vitória na luta contra a imigração ilegal através do México, após uma conversa com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Trump afirmou que tinha conseguido um avanço com a homóloga mexicana depois de ter ameaçado impor direitos aduaneiros maciços sobre as importações mexicanas. No entanto, Sheinbaum sublinhou que o seu governo tem gerido a migração de forma independente e não tem qualquer intenção de fechar as suas fronteiras.

A discussão surgiu na sequência das ameaças de Trump de impor tarifas aduaneiras ao Canadá e ao México como parte do seu esforço mais alargado para combater a imigração ilegal e o tráfico de droga.

Trump disse que Sheinbaum tinha "concordado em parar a migração através do México", mas a líder mexicana foi às redes sociais para esclarecer a sua posição, afirmando que o México já está a "cuidar" das caravanas de migrantes e descrevendo a troca como uma "excelente conversa".

"Reiteramos que a posição do México não é fechar fronteiras, mas construir pontes entre governos e entre povos", acrescentou Sheinbaum.

Trump encarou a conversa como uma vitória, afirmando na sua conta social Truth que tinha "efetivamente fechado a nossa fronteira sul" e que tinha sido uma "conversa muito produtiva".

O impacto do anúncio inicial de Trump sobre as tarifas repercutiu-se nos mercados financeiros, um sinal de que, mesmo que não sejam implementadas, Trump pode garantir aos seus apoiantes que a mera ameaça de as impor é uma ferramenta política eficaz.

Numa publicação separada nas redes sociais, Sheinbaum disse que os dois líderes tinham discutido a abordagem do México à migração. A presidente afirmou que as caravanas "não estão a chegar à fronteira norte porque o México está a tomar conta delas".

Sheinbaum também destacou o compromisso mútuo de abordar as questões de segurança e conter o contrabando de fentanil, insistindo que a cooperação permaneceria "dentro da estrutura de nossa soberania".

A migração ilegal através da fronteira entre os Estados Unidos e o México diminuiu significativamente nos últimos meses, com uma redução de 40% desde dezembro passado. As autoridades norte-americanas atribuem grande parte da redução à cooperação reforçada do México, que acrescentou postos de controlo e intensificou as patrulhas fronteiriças.

As autoridades mexicanas adoptaram igualmente uma estratégia de deslocação dos migrantes para o sul do México, a fim de dissuadir a continuação das viagens para norte, uma política que, segundo os peritos, se destina a desencorajar os migrantes, esgotando os seus recursos.

Ameaças tarifárias continuam incertas

Na segunda-feira, Trump reiterou o seu plano de impor um imposto de 25% sobre todas as importações do Canadá e do México como uma das suas primeiras ações após a tomada de posse em janeiro, juntamente com uma tarifa adicional de 10% sobre a China pelo seu alegado papel na exportação de material utilizado na produção de fentanil.

As implicações dos potenciais direitos aduaneiros são elevadas. Até setembro, os EUA importaram 379 mil milhões de dólares (359 mil milhões de euros) em mercadorias do México, 322 mil milhões de dólares (305 mil milhões de euros) da China e 309 mil milhões de dólares (293 mil milhões de euros) do Canadá.

O estatuto dos direitos aduaneiros propostos continua por esclarecer. Se forem aplicadas, poderão conduzir a um aumento dos preços no consumidor e a um crescimento económico mais lento, ameaçando o acordo comercial entre os EUA, o Canadá e o México, concluído durante o primeiro mandato de Trump.

Na quarta-feira, Trump anunciou planos para uma campanha publicitária em grande escala destinada a educar o público sobre os perigos do fentanil, que descreveu como uma droga de "horror".