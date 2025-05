Trump ameaça aplicar direitos aduaneiros à China, México e Canadá

PUBLICIDADE

Donald Trump ameaçou na segunda-feira impor novas taxas alfandegárias à China, ao Canadá e ao México no seu primeiro dia como presidente dos EUA, para combater a imigração ilegal e as drogas.

Trump disse que iria impor um imposto de 25% sobre todos os produtos que entram no país provenientes do Canadá e do México, e uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos provenientes da China, como um dos seus primeiros atos como presidente dos EUA.

Os EUA são o maior importador de bens do mundo, sendo o México, a China e o Canadá os seus três principais fornecedores, de acordo com os últimos dados dos censos.

Se forem aplicadas, as ameaças de direitos aduaneiros podem fazer subir os preços dos alimentos, dos automóveis e de outros bens nos Estados Unidos.

Trump fez as ameaças numa publicação no seu site Truth Social, onde apontou um afluxo de pessoas que emigram para os EUA como explicação para a sua nova política económica.

"A 20 de janeiro, como uma das minhas muitas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para cobrar ao México e ao Canadá uma tarifa de 25% sobre TODOS os produtos que entram nos Estados Unidos, e as suas ridículas fronteiras abertas", escreveu.

Trump disse que as tarifas permaneceriam em vigor até "quando as drogas, em particular o Fentanyl, e todos os estrangeiros ilegais pararem com esta invasão do nosso país!"

Acrescentou ainda que o México e o Canadá têm capacidade para resolver o problema das "pessoas que atravessam" os dois países, "trazendo o crime e a droga a níveis nunca antes vistos".

Trump culpa a China

Trump também culpou a China pela crise da droga Fentanyl nos EUA, dizendo que tinha "tido muitas conversas com a China sobre as enormes quantidades de drogas, em particular o Fentanyl, que estão a ser enviadas para os Estados Unidos - mas sem sucesso".

O presidente eleito afirmou que, até que a China deixe de enviar drogas para os EUA, irá "cobrar à China uma tarifa adicional de 10%, acima de quaisquer tarifas adicionais, sobre todos os seus muitos produtos que entram nos Estados Unidos da América".

Em resposta à publicação, a embaixada da China em Washington afirmou na segunda-feira, que haveria perdedores de ambos os lados se os EUA e a China se envolvessem numa guerra comercial.

"A cooperação económica e comercial entre a China e os EUA é mutuamente benéfica por natureza", afirmou o porta-voz da embaixada, Liu Pengyu, no X.

Não é claro se Trump vai levar a cabo as ameaças de aplicação de tarifas. O seu nomeado para secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse em várias ocasiões que as tarifas são um meio de negociação.

Num artigo de opinião da Fox News, publicado na semana passada, Bessent disse que as tarifas eram uma "ferramenta útil para alcançar os objetivos de política externa do presidente".

Não seria a primeira vez que Trump impõe tarifas mais elevadas. No seu primeiro mandato, outros países retaliaram com as suas próprias tarifas. O Canadá, por exemplo, anunciou milhares de milhões de novos direitos em 2018 contra os EUA em resposta aos impostos sobre o aço e o alumínio canadianos.

Na semana passada, um alto funcionário do comércio chinês afirmou que o aumento das tarifas sobre as exportações chinesas teria um efeito contrário nos EUA, aumentando os preços internos para os consumidores.

O vice-ministro do Comércio, Wang Shouwen, também afirmou que a economia chinesa pode gerir o impacto de tais "choques externos".

Embora o presidente eleito não tenha mencionado a Europa, propôs várias vezes durante a campanha que impusesse uma tarifa de 10% sobre os produtos da União Europeia, exportados para os EUA - uma medida que perturbaria profundamente o comércio entre a UE e os EUA.