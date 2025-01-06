Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau demite-se

O Primeiro-Ministro Justin Trudeau assiste à cerimónia de tomada de posse do Governo no Rideau Hall, em Otava, na sexta-feira, 20 de dezembro de 2024.
O Primeiro-Ministro Justin Trudeau assiste à cerimónia de tomada de posse do Governo no Rideau Hall, em Otava, na sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Tamsin Paternoster
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Justin Trudeau, que há nove anos dirige o governo do Canadá enquanto líder do Partido Liberal, viu o seu governo mergulhar numa grande instabilidade depois de o seu ministro das Finanças se ter demitido no mês passado.

Justin Trudeau demitiu-se do cargo de primeiro-ministro do Canadá esta segunda-feira, no meio de uma crise no seu governo e de baixas sondagens, segundo a imprensa.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O primeiro-ministro demitiu-se também da liderança do seu partido e abriu o Parlamento do país, declarando que permanecerá no cargo até que o seu sucessor seja nomeado.

Trudeau anunciou a sua demissão num discurso em que disse ser um “lutador”, mas que “este país merece uma verdadeira escolha” nas próximas eleições - admitindo que sentiu que não era a escolha certa para levar o seu partido à vitória.

O ex-líder indicou que a crise no seu governo foi uma razão para a sua decisão de se demitir, dizendo que se tinha tornado claro que se tivesse de travar “batalhas internas” não poderia ser a melhor opção para os canadianos.

Trudeau tem vindo a enfrentar problemas de liderança após a demissão chocante da sua ministra das Finanças, Chrystia Freeland.

Freeland, uma das suas ministras mais poderosas e leais, discordou de Trudeau sobre a melhor forma de lidar com a ameaça do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas severas sobre os produtos canadianos.

Vários deputados do próprio Trudeau pediram a sua demissão. A sua popularidade junto da opinião pública canadiana também caiu, com as últimas sondagens a sugerirem que o seu Partido Liberal enfrentaria uma derrota eleitoral quando os canadianos fossem às urnas este ano.

Uma sondagem da Ipsos de setembro mostrou que apenas 26% dos inquiridos afirmaram que Trudeau seria a sua escolha para primeiro-ministro, muito atrás do seu rival do Partido Conservador.

As eleições deverão ter lugar antes de outubro deste ano, mas a possível demissão de Trudeau poderá levar a apelos a eleições antecipadas.

Justin Trudeau subiu ao poder pela primeira vez em 2015, levando o seu partido do terceiro para o primeiro lugar numa vitória inesperada. Prometeu uma plataforma de imigração aberta, de combate às alterações climáticas e de aumento dos impostos sobre os ricos.

Related

Desde então, o seu mandato tem sido marcado por vários escândalos políticos, incluindo a demissão da sua então ministra da Justiça, Jody Wilson-Raybould. Em 2019, a sua campanha para a reeleição foi manchada por imagens divulgadas de um homem mais jovem que usava maquilhagem castanha em várias ocasiões.

Apesar destes contratempos, Trudeau manteve-se no poder durante nove anos, o que faz dele o líder mais antigo do G7.

Mais recentemente, tem tido dificuldade em manter a popularidade junto do público, que está frustrado com o aumento do custo de vida.

O seu substituto terá de lidar com as ameaças tarifárias de Trump. O presidente eleito, que assumirá o poder em janeiro, prometeu aplicar uma taxa de 25% sobre todos os produtos provenientes do Canadá e do México que entrem no país, num esforço para combater a migração ilegal e a crise do fetanil nos EUA.

Os economistas alertaram para o facto de que tais tarifas prejudicariam significativamente a economia canadiana.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Quem vai suceder a Justin Trudeau como primeiro-ministro do Canadá?

Trump ameaça aplicar direitos aduaneiros à China, México e Canadá

Ex-ministro francês da Cultura demite-se do Instituto do Mundo Árabe devido a ligações a Epstein