Justin Trudeau demitiu-se do cargo de primeiro-ministro do Canadá esta segunda-feira, no meio de uma crise no seu governo e de baixas sondagens, segundo a imprensa.

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O primeiro-ministro demitiu-se também da liderança do seu partido e abriu o Parlamento do país, declarando que permanecerá no cargo até que o seu sucessor seja nomeado.

Trudeau anunciou a sua demissão num discurso em que disse ser um “lutador”, mas que “este país merece uma verdadeira escolha” nas próximas eleições - admitindo que sentiu que não era a escolha certa para levar o seu partido à vitória.

O ex-líder indicou que a crise no seu governo foi uma razão para a sua decisão de se demitir, dizendo que se tinha tornado claro que se tivesse de travar “batalhas internas” não poderia ser a melhor opção para os canadianos.

Trudeau tem vindo a enfrentar problemas de liderança após a demissão chocante da sua ministra das Finanças, Chrystia Freeland.

Freeland, uma das suas ministras mais poderosas e leais, discordou de Trudeau sobre a melhor forma de lidar com a ameaça do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas severas sobre os produtos canadianos.

Vários deputados do próprio Trudeau pediram a sua demissão. A sua popularidade junto da opinião pública canadiana também caiu, com as últimas sondagens a sugerirem que o seu Partido Liberal enfrentaria uma derrota eleitoral quando os canadianos fossem às urnas este ano.

Uma sondagem da Ipsos de setembro mostrou que apenas 26% dos inquiridos afirmaram que Trudeau seria a sua escolha para primeiro-ministro, muito atrás do seu rival do Partido Conservador.

As eleições deverão ter lugar antes de outubro deste ano, mas a possível demissão de Trudeau poderá levar a apelos a eleições antecipadas.

Justin Trudeau subiu ao poder pela primeira vez em 2015, levando o seu partido do terceiro para o primeiro lugar numa vitória inesperada. Prometeu uma plataforma de imigração aberta, de combate às alterações climáticas e de aumento dos impostos sobre os ricos.

Desde então, o seu mandato tem sido marcado por vários escândalos políticos, incluindo a demissão da sua então ministra da Justiça, Jody Wilson-Raybould. Em 2019, a sua campanha para a reeleição foi manchada por imagens divulgadas de um homem mais jovem que usava maquilhagem castanha em várias ocasiões.

Apesar destes contratempos, Trudeau manteve-se no poder durante nove anos, o que faz dele o líder mais antigo do G7.

Mais recentemente, tem tido dificuldade em manter a popularidade junto do público, que está frustrado com o aumento do custo de vida.

O seu substituto terá de lidar com as ameaças tarifárias de Trump. O presidente eleito, que assumirá o poder em janeiro, prometeu aplicar uma taxa de 25% sobre todos os produtos provenientes do Canadá e do México que entrem no país, num esforço para combater a migração ilegal e a crise do fetanil nos EUA.

Os economistas alertaram para o facto de que tais tarifas prejudicariam significativamente a economia canadiana.