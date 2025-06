PUBLICIDADE

Kilmar Abrego Garcia, cuja deportação por engano para El Salvador se tornou um ponto de inflamação política na intensificação da aplicação da lei de imigração pela administração Trump, foi devolvido aos Estados Unidos na sexta-feira.

Após o regresso das autoridades federais, Garcia foi acusado de orquestrar uma operação maciça de contrabando de seres humanos que trouxe imigrantes para os EUA ilegalmente.

As autoridades disseram que ele será processado nos EUA e, se condenado, será devolvido ao seu país de origem, El Salvador, após o processo.

"É assim que a justiça americana se parece", disse a procuradora-geral Pam Bondi na sexta-feira, anunciando o regresso de Abrego Garcia e as acusações criminais.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse numa declaração no X, que Garcia iria "encontrar a força total da justiça americana". Chamou-lhe "estrangeiro ilegal, terrorista, membro de um gang e traficante de seres humanos".

De acordo com os meios de comunicação social norte-americanos, as acusações têm origem numa paragem de um veículo em 2022, durante a qual a polícia rodoviária do Tennessee suspeitou que Garcia fosse acusado de tráfico de seres humanos.

Um relatório divulgado pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) em abril afirma que nenhuma das pessoas que se encontravam no veículo tinha bagagem, embora indicassem o mesmo endereço de Abrego Garcia.

Abrego Garcia nunca foi acusado de qualquer crime, enquanto os agentes lhe permitiram seguir viagem apenas com um aviso sobre uma carta de condução caducada, segundo o relatório do DHS.

O relatório acrescenta que ele estava a viajar do Texas para Maryland, via Missouri, para trazer pessoas para realizar trabalhos de construção.

A mulher de Abrego Garcia afirmou numa declaração após a publicação do relatório, em abril, que ele conduzia ocasionalmente grupos de trabalhadores entre estaleiros de construção, "pelo que é inteiramente plausível que tenha sido mandado parar enquanto conduzia com outras pessoas no veículo".

Jennifer Vasquez Sura, a esposa de Kilmar Abrego Garcia de Maryland, que foi erradamente deportado para El Salvador, fala durante uma conferência de imprensa Jose Luis Magana/AP

"Ele não foi acusado de qualquer crime ou citado por qualquer infração", sublinhou.

O governo Trump tem divulgado as interações de Abrego Garcia com a polícia ao longo dos anos, apesar da falta de acusações criminais correspondentes, enquanto enfrenta uma ordem judicial federal e apelos de alguns no Congresso para devolvê-lo aos EUA.

No mês passado, as autoridades do Tennessee divulgaram o vídeo de uma paragem de trânsito em 2022. As imagens da câmara de vigilância mostram uma troca de palavras calma e amigável entre os agentes da polícia rodoviária do Tennessee.

Os agentes discutiram então entre si as suas suspeitas de tráfico de seres humanos, porque nove pessoas viajavam sem bagagem. Um dos agentes disse: "Ele está a transportar estas pessoas por dinheiro". Outro disse que tinha 1 400 dólares (1 227 euros) num envelope.

O advogado de Abrego Garcia, Simon Sandoval-Moshenberg, disse numa declaração após a divulgação das imagens, em maio, que não via indícios de crime nas imagens divulgadas.

"Mas a questão não é a paragem de trânsito - é que o Sr. Abrego Garcia merece o seu dia em tribunal", disse Sandoval-Moshenberg.

O regresso de Garcia acontece dias depois de a administração Trump ter cumprido uma ordem do tribunal para devolver um homem guatemalteco deportado para o México, apesar do seu receio de ser prejudicado no país.

O homem, identificado em documentos judiciais como O.C.G., foi a primeira pessoa conhecida a ser devolvida à custódia dos EUA após a deportação desde o início do segundo mandato do presidente Donald Trump.