De Piero Cingari

A atividade empresarial da zona euro caiu acentuadamente em novembro, com os serviços a juntarem-se à indústria em contração. O PMI composto atingiu 48,1, assinalando o declínio mais acentuado desde janeiro. O euro e os rendimentos das obrigações enfraqueceram, enquanto as ações ficaram a vermelho.

A atividade empresarial na zona euro registou uma contração inesperada em novembro, impulsionada por uma forte deterioração no setor dos serviços.

O Índice de Gestores de Compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona euro caiu para os 48,1 face aos 50,0 neutros registados em outubro. Este resultado marcou a contração mais acentuada desde janeiro e ficou aquém das expectativas do mercado, que previa uma leitura inalterada.

Serviços vacilam e indústria transformadora continua em crise

O setor dos serviços, um dos principais motores da economia da zona euro, entrou em contração pela primeira vez em 10 meses, com o seu PMI a cair para 49,2, contra os 51,6 registados em outubro.

A indústria transformadora prolongou a sua queda prolongada, com o PMI a descer ainda mais para os 45,2, marcando 20 meses consecutivos de declínio da produção.

"O setor da indústria transformadora da zona euro está a afundar-se cada vez mais na recessão, e agora o setor dos serviços começa a ter dificuldades após meses de crescimento marginal", afirmou Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Banco Comercial de Hamburgo.

"Na verdade, não é de surpreender, dada a confusão política nas maiores economias da zona euro nos últimos tempos", acrescentou de la Rubia.

As empresas da região debateram-se com a redução de novas encomendas, que caíram pelo sexto mês consecutivo e ao ritmo mais rápido deste ano.

As encomendas de exportação também caíram acentuadamente, exacerbando a pressão sobre as empresas.

A fraca confiança levou algumas empresas a reduzir o emprego, com o número de efetivos a diminuir marginalmente.

Nova dor de cabeça para o BCE no que respeita à inflação?

Apesar do abrandamento da atividade económica, as pressões inflacionistas voltaram a surgir. A inflação associada aos custos dos meios necesários à produção subiu para um máximo de três meses, impulsionada por um aumento acentuado do mesmo indicador nos serviços, embora os custos da indústria transformadora tenham diminuído.

Os preços finais da produção também aceleraram em relação a outubro, o que coloca um dilema ao Banco Central Europeu (BCE).

"O ambiente em novembro é estagflacionário. Por um lado, a atividade está a diminuir de forma generalizada; por outro, os preços dos meios necessários à produção e da produção em si estão a aumentar mais rapidamente", observou de la Rubia.

"A inflação dos preços de venda no setor dos serviços é uma grande dor de cabeça para o BCE".

De la Rubia sugeriu que alguns decisores políticos do BCE poderão defender uma pausa na redução das taxas em dezembro. No entanto, é provável que a maioria seja a favor de um corte de 25 pontos-base nas mesmas.

Alemanha e França com problemas mais profundos

A Alemanha e a França, as maiores economias da zona euro, registaram contrações mais acentuadas em novembro. A França viu o seu PMI do setor dos serviços cair para os 45,7, face aos 49,2 em outubro, marcando o seu pior desempenho desde janeiro.

"A economia francesa está a ser abalada por incertezas", afirmou o Dr. Tariq Kamal Chaudhry, economista do Hamburg Commercial Bank.

O economista sublinhou que as perspectivas são particularmente alarmantes no contexto da atual crise política interna em França, que tem afetado os setores dos serviços e da indústria.

Do mesmo modo, o PMI dos serviços da Alemanha entrou em contração pela primeira vez em nove meses, caindo para 49,4 comparando com 51,6 em outubro, desafiando assim as previsões do mercado, de 51,6.

Em novembro, a atividade dos prestadores de serviços foi afetada pela primeira vez desde fevereiro. As empresas estão também a debater-se com o aumento dos custos, especialmente dos salários", observou o Dr. de la Rubia. E acrescentou: "A incerteza política, que aumentou desde a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA e o anúncio de eleições antecipadas na Alemanha em 23 de fevereiro, não está a ajudar."

Reação do mercado: Euro e ações de bancos caem

A contração inesperada da atividade económica da zona euro em novembro causou uma reviravolta nos mercados financeiros.

O euro caiu mais de 1% em relação ao dólar, para ser negociado a 1,04 dólares, o nível mais baixo desde novembro de 2022, enquanto os investidores avaliam as expectativas de uma redução acelerada das taxas do BCE.

Os rendimentos dos títulos da zona do euro caíram em todos os domínios. O rendimento do Bund a 10 anos da Alemanha caiu oito pontos base para 2,25%, enquanto o rendimento do BTP de Itália caiu cinco pontos base para 3,50% e o rendimento do OAT de França caiu sete pontos base para 3,04%.

As ações também vacilaram, com o índice Euro STOXX 50 a perder 0,7%. O FTSE MIB italiano caiu 1%, o CAC 40 francês caiu 0,8%, e o DAX alemão e o IBEX 35 espanhol caíram 0,5%.

O setor bancário foi o que mais perdeu, com as ações do Intesa Sanpaolo, Unicredit, Societe Generale, BNP Paribas, Deutsche Bank e Banco Santander a caírem entre 2,5% e 4%.

Em contrapartida, as empresas de serviços públicos como a Iberdrola, a RWE e a E.ON ganharam 1% a 2,5%, refletindo a preferência dos investidores por setores defensivos.