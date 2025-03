Atividade empresarial da zona euro aumentou com a recuperação da indústria transformadora alemã

De Piero Cingari

A atividade empresarial da zona euro aumentou pelo terceiro mês consecutivo em março, impulsionada por uma recuperação da indústria alemã e pelo abrandamento da inflação, mostrando os primeiros sinais de recuperação.

O motor económico da Europa pode finalmente estar a "engrenar", uma vez que a recuperação da indústria alemã e o abrandamento da inflação sobre os preços em toda a zona euro ofereceram esperança de que a economia do continente possa estar a melhorar.

Os últimos inquéritos às empresas, conhecidos como Índices de Gestores de Compras (PMI), revelaram que o setor privado da zona euro se expandiu pelo terceiro mês consecutivo em março.

O PMI Composto da Zona Euro do Hamburgo Commercial Bank Flash, um indicador-chave compilado pela S&P Global que acompanha a atividade nos serviços e na indústria, subiu de 50,2 em fevereiro para 50,4.

Este valor marcou um máximo de sete meses, embora tenha ficado ligeiramente aquém das expetativas consensuais de 50,8 valores acima de 50, o que indica crescimento, enquanto que valores abaixo indicam contração.

Produção industrial sobe, pressões sobre os preços abrandam

A produção da indústria transformadora da zona euro voltou a uma tendência de crescimento, expandindo-se pela primeira vez em dois anos e atingindo o nível mais elevado desde maio de 2022.

Esta resiliência deve-se, em grande parte, a uma recuperação surpreendente no setor da indústria transformadora da Alemanha, onde os produtores ficaram mais confiantes após o anúncio de um novo pacote fiscal.

"Há alguma probabilidade de que a Europa aproveite a oportunidade e mostre mais unidade em relação às reformas, gastos com defesa e conclusão da união do mercado de capitais, para citar algumas coisas", diz Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Embora a indústria transformadora tenha surpreendido positivamente, o crescimento da atividade dos serviços abrandou. O PMI dos serviços desceu de 50,6 em fevereiro para 50,4, não correspondendo às expetativas de 51.

Outro ponto positivo foi o abrandamento notável das pressões inflacionistas. A taxa de inflação dos custos dos fatores de produção - uma medida do que as empresas pagam por materiais e serviços - abrandou para o seu valor mais baixo desde novembro, pondo fim a uma série de cinco meses de aceleração. Do mesmo modo, a inflação dos preços de venda abrandou, tendo o ritmo de aumento sido o mais fraco em 2025 até à data.

Esta dinâmica poderá dar ao Banco Central Europeu uma maior margem de manobra para considerar quando começar a reduzir as taxas de juro. Os analistas especularam que as reduções das taxas poderão ser retomadas já em junho, desde que a inflação continue a evoluir no sentido do objetivo de 2% do BCE.

"A evolução dos preços no setor dos serviços, que está muito sob o escrutínio do BCE, será bem recebida pelas pombas da autoridade monetária", disse de la Rubia.

Alemanha lidera a recuperação, França fica para trás

O PMI composto da Alemanha subiu de 50,4 no mês anterior para 50,9 em março, o que representa o seu melhor desempenho desde maio de 2024. Embora ainda modesta em termos históricos, a leitura confirma que a maior economia da Europa está lentamente a encontrar o seu lugar.

O índice da produção industrial alemã - um indicador prospetivo da atividade fabril - saltou de 48,9 para 52,1, atingindo um máximo de 36 meses.

A dinâmica do setor dos serviços enfraqueceu ligeiramente, com o PMI a cair para 50,2 de 51,1, abaixo das expetativas consensuais de 51,6, sugerindo que os prestadores de serviços estão a desacelerar.

"Que surpresa agradável - os fabricantes aumentaram a produção pela primeira vez em quase dois anos".

"O crescimento económico no primeiro trimestre parece promissor, com o PMI composto a manter-se acima do limiar de expansão todos os meses. Graças ao pacote fiscal, isto poderá marcar o início de uma recuperação mais sustentada".

A segunda maior economia da zona euro continua a debater-se com dificuldades. O PMI composto da França subiu para 47,0 em março, contra 45,1 em fevereiro, ainda em território de contração, mas acima do esperado. A produção tem vindo a diminuir há sete meses consecutivos, devido à persistente fraqueza tanto na indústria transformadora como nos serviços.

O PMI da indústria transformadora francesa melhorou de 45,8 para 48,9, enquanto o dos serviços aumentou de 45,3 para 46,6. Embora continue a apontar para um declínio, o ritmo mais lento da contração oferece uma réstia de esperança de que o pior possa ter passado.

"A incerteza, tanto a nível interno como internacional, as pressões competitivas e a fraca procura em setores-chave como o automóvel, a construção e a agricultura foram apontadas como razões para perspetivas pouco animadoras", afirmou Tariq Kamal Chaudhry, economista do Hamburg Commercial Bank.

"Embora as esperanças de melhoria da atividade tenham aumentado para o seu nível mais forte em nove meses", acrescentou.

Poderá a Europa aproveitar a dinâmica de crescimento?

O desempenho desigual da zona euro - com a Alemanha a ganhar velocidade enquanto a França fica para trás - aponta para uma economia em transição para uma potencial fase de recuperação.

Ainda assim, uma ligeira subida da atividade e uma inflação mais baixa podem abrir a porta para que o Banco Central Europeu comece a reduzir a sua orientação política restritiva ainda este ano, desde que as potenciais perturbações causadas pelas tarifas dos EUA se mantenham limitadas.

De um modo mais geral, existe um otimismo cauteloso de que o compromisso da Europa com as reformas estruturais e o investimento orçamental poderá apoiar a competitividade a longo prazo.

Resta saber se os dados de março marcam o início de uma recuperação duradoura ou apenas um alívio temporário. Mas, por agora, a economia europeia está finalmente a mostrar sinais de movimento - e os mercados estão atentos.

O euro subiu 0,2% para 1,0830 na segunda-feira, enquanto as acões europeias registaram ganhos modestos. O índice Euro STOXX 50 subiu 0,3%, com o DAX da Alemanha a ter um desempenho superior, subindo 0,8%.