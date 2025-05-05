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Preços do petróleo caem para mínimo de vários anos com OPEP+ a planear aumento da produção

ARQUIVO - A Refinaria de Petróleo Marathon Garyville em Reserve, Laos, é vista na segunda-feira, 7 de abril de 2025.
ARQUIVO - A Refinaria de Petróleo Marathon Garyville em Reserve, Laos, é vista na segunda-feira, 7 de abril de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Tina Teng
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Os preços do petróleo caíram para um mínimo de vários anos na segunda-feira, com a OPEP+ a confirmar os planos para continuar a reduzir os cortes na produção, acelerando o aumento da produção em junho. Esta medida deverá exacerbar o excedente do mercado, num contexto de enfraquecimento da procura.

Os preços do petróleo caíram para um mínimo de vários anos após a decisão da OPEP+ de acelerar o aumento da produção para junho. Durante a sessão asiática de segunda-feira, os futuros do Brent caíram até 4,6% para 58,50 dólares por barril, enquanto os futuros do West Texas Intermediate caíram quase 5% para 55,53 dólares por barril, ambos nos níveis mais baixos desde fevereiro de 2021.

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No sábado, oito membros da OPEP + concordaram em aumentar a produção em 411,000 barris por dia no próximo mês, estendendo o plano em andamento do grupo para interromper os cortes de produção que começaram em abril. O aumento cumulativo atingirá 957.000 barris por dia em junho, pesando ainda mais sobre os preços já pressionados pela deterioração das condições do comércio mundial.

O grupo, que representa cerca de 40% da oferta mundial de petróleo, reduziu conjuntamente a produção em cerca de 2,2 milhões de barris por dia em 2023. O recuo faseado, mais rápido do que o previsto, começou com um aumento de 135.000 barris por dia em abril, triplicando para 411.000 em maio. A aceleração é vista como uma medida punitiva contra os membros que não cumpriram as quotas de produção acordadas, tendo o Cazaquistão e o Iraque sido identificados como sobreprodutores recentes.

"Os aumentos graduais podem ser interrompidos ou invertidos em função da evolução das condições do mercado. Esta flexibilidade permitirá ao grupo continuar a apoiar a estabilidade do mercado petrolífero", declarou a OPEP+ num comunicado no sábado. "Os oito países da OPEP+ também observaram que esta medida proporcionará uma oportunidade para os países participantes acelerarem a sua compensação".

A próxima reunião do grupo está agendada para 1 de junho.

Um mercado orientado para a procura

Os preços do crude têm vindo a descer ao longo do ano, tendo agora caído mais de 20% desde meados de janeiro. O declínio foi impulsionado em parte pela posição pró-perfuração do presidente dos EUA, Donald Trump, pela escalada da guerra comercial global e pelo aumento das tensões entre os EUA e a China. A tendência de queda intensificou-se depois de Trump ter anunciado tarifas recíprocas abrangentes no início de abril. O aumento da produção da OPEP+ contribuiu para o sentimento de baixa nos mercados de combustíveis fósseis.

Os analistas vêem agora o crude como um mercado essencialmente orientado para a procura. "As perspetivas são mais orientadas para a procura neste momento, porque os sauditas tiraram efetivamente as mãos do volante no que diz respeito à oferta", disse Kyle Rodda, analista de mercado sénior da Capital.com Australia. "Agora que a OPEP+ vai aumentar a produção, qualquer recuperação dos preços dependerá de uma melhoria nas condições de crescimento - o que, no futuro imediato, está ligado à política comercial dos EUA".

Os preços do petróleo caíram mais de 7% na semana passada - a maior queda semanal num mês - devido ao enfraquecimento das perspetivas de procura perante atual guerra comercial EUA-China. Os dados económicos recentes das duas maiores economias do mundo destacaram o agravamento das condições devido ao impacto das tarifas elevadas. A economia dos EUA registou uma contração no primeiro trimestre, enquanto os indicadores do mercado de trabalho apontavam para um abrandamento. Na China, o maior importador de petróleo do mundo, a atividade industrial caiu para o seu nível mais baixo em 16 meses.

Os comerciantes de petróleo estão agora a acompanhar de perto a evolução das relações comerciais entre Washington e Pequim. Durante uma entrevista à NBC no domingo, Trump indicou que poderá baixar as tarifas sobre a China "a dada altura", afirmando: "Porque de outra forma, nunca poderíamos fazer negócios com eles, e eles querem muito fazer negócios".

Na sexta-feira, a China disse que estava a avaliar o potencial de negociações comerciais com os EUA. "Os EUA enviaram recentemente mensagens à China através de partes relevantes, na esperança de iniciar conversações com a China", afirmou o Ministério do Comércio. "A China está atualmente a avaliar esta questão".

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