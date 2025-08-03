Ministro da Economia do Azerbaijão: "A Síria tornou-se o 14º país a quem fornecemos gás

A exportação de gás natural do Azerbaijão para a Síria via Kilis começou no sábado, com a abertura do gasoduto de gás natural Kilis-Alepo. Em declarações à delegação turca da Euronews, o ministro da Economia do Azerbaijão, Mikayıl Jabbarov informou que a Síria passa assim a ser "o 14º país a quem o Azerbaijão fornece gás natural".

O Azerbaijão deu um importante passo de expansão na sua diplomacia energética ao começar a fornecer gás natural à Síria.

O ministro da Energia e dos Recursos Naturais, Alparslan Bayraktar, o presidente do Fundo de Desenvolvimento do Qatar, Fahad Hamad Al-Sulaiti, o ministro da Energia da Síria, Mohammed Al-Bashir, e o ministro da Economia do Azerbaijão, Mikayıl Jabbarov, participaram na cerimónia de abertura do gasoduto em Kilis, a sete quilómetros da fronteira síria, no sábado.

"A Síria é o 14º país a receber gás natural do Azerbaijão através de diferentes gasodutos. Este facto faz do Azerbaijão um fornecedor mundial de energia em crescimento", afirmou Jabbarov.

O governante descreveu o fornecimento de gás natural como uma contribuição importante para o processo de reconstrução e normalização da Síria: "O fornecimento fiável de energia é crucial para a normalização da economia. O gás azeri garantirá uma produção de eletricidade mais estável e satisfará as necessidades de milhões de pessoas".

O ministro sublinhou ainda que este passo não tem apenas significado comercial mas também diplomático.

"Reabre uma página importante nas nossas relações bilaterais", disse Jabbarov, referindo-se às reuniões entre os presidentes do Azerbaijão e da Síria em Antalya e Baku.

Ministro da Economia do Azerbaijão Mikayil Jabbarov Emre Başaran / Euronews

Parceria estratégica com a Turquia e apoio do Qatar

Jabbarov sublinhou que o projeto de gás é o resultado não só da cooperação energética bilateral, mas também de uma aliança regional.

"Este projeto é o resultado da parceria estratégica e das relações de aliança entre o Azerbaijão e a Turquia", afirmou, salientando o papel desempenhado pelos dirigentes dos dois países e das empresas públicas no resultado final.

"Este não é o primeiro projeto em que os nossos países atuam em conjunto", disse. Chamou ainda a atenção para o apoio do governo do Qatar ao projeto: "Este projeto não teria sido possível sem a boa vontade e a cooperação dos dirigentes e das empresas públicas de ambos os países", disse Jabbarov, sublinhando que a cooperação não é apenas do interesse nacional, mas contribui também para a estabilidade e a segurança regionais.

Jabbarov acrescentou que a influência da SOCAR (Companhia Estatal de Petróleo do Azerbaijão) nos mercados energéticos regionais e mundiais está a aumentar gradualmente.

"As nossas parcerias energéticas estão a reforçar-se e a SOCAR está a tornar-se um interveniente mais visível na cena internacional", afirmou.

Questionado sobre o potencial de outros países vizinhos para apoiar a reconstrução da Síria, Jabbarov disse: "Estamos a agir em nosso próprio nome, mas congratulamo-nos com os esforços de outros países que querem contribuir".