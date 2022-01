Luta a três pela vitória nos Lux - Prémios do Público para o Cinema

O cinema e a política deram as mãos para construir pontes e divulgar filmes que vão ao encontro dos debates que animam o Velho Continente. O resultado foi a criação do LUX - Prémio Europeu do Público para o Cinema.

Criado o ano passado através de uma colaboração entre o Parlamento Europeu e a Academia de Cinema Europeu, com parceria da Comissão Europeia e da Europa Cinemas, rede com mais de três mil salas de cinema independente, o novo prémio sucede ao antigo Prémio LUX, o prémio de cinema do Parlamento Europeu criado em 2007.

Os finalistas podem ser vistos livremente online e o vencedor será escolhido a meias entre os espetadores e os eurodeputados. Há três películas na corrida para arrebatar a segunda edição do LUX Prémio do Público.

"Flee", realizado por Jonas Poher Rasmussen, é um documentário de animação já com várias vitórias no palmarés, com destaque para os prémios de melhor documentário nos festivais de Sundance e nos Prémios do Cinema Europeu.

O grande vencedor os Prémios do Cinema Europeu, no entanto, deu pelo nome de "Quo Vadis, Aida?", que levou para casa os prémios para o melhor filme, o melhor realizador e melhor atriz. Volta a ser um forte candidato.

O lote de finalistas fica completo com "Great Freedom", vencedor do prémio do júri o ano passado em Cannes.

A votação decorre até 25 de maio e o vencedor será conhecido dia 8 de junho no Parlamento Europeu.