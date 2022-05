"Triangle of Sadness" arrebatou a Palma de Ouro na 75.ª edição do Festival de Cannes. O filme, uma crítica ao capitalismo e aos seus excessos, foi realizado por Ruben Östlund, que já tinha ganho o prémio mais cobiçado no festival francês há cinco anos com "O Quadrado".

O sueco torna-se no nono realizador a contar com duas Palmas de Ouro no palmarés, juntando o seu nome a uma lista que incluiu os consagrados Francis Ford Coppola ou Emir Kusturica.