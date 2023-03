Aurora's Sunrise, um filme sobre a sobrevivente do genocídio arménio Aurora Mardiganian, realizado por Inna Sahakyan, ganhou o Grande Prémio no Festival de Cinema e Fórum sobre Direitos Humanos de 2023 - FIFDH, em Genebra.

Através do percurso de Aurora, é um século da história dramática da Arménia que é revisitada através de imagens de arquivo e de uma bela narrativa animada.

No FIFDH, o Prémio Gilda Viera de Mello foi para "Colette et Justin" do franco-congolês Alain Kassanda, que conta a história dos avós que viveram a colonização, a descolonização e depois a emigração.

Na secção do "Documentário em Foco", o Prémio da Organização Mundial contra a Tortura foi para o filme "Etilaat Roz", que é o nome do maior jornal de Cabul.

Desde o regresso dos Talibãs ao poder no Afeganistão, os jornalistas têm vivido no inferno, e perderam toda a liberdade de expressão.