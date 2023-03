Cinema europeu arrebata prémios na 43ª edição do Fantasporto

São já 43 edições para um dos mais históricos festivais de cinema de Portugal e da Europa. Desta vez, além de estrear uma nova casa, o Fantasporto consagrou os principais prémios do seu palmarés ao cinema europeu, com o primeiro prémio na secção de Cinema Fantástico a ir para "Megalomaniac" (Bélgica), o neerlandês "Narcosis" a triunfar na Semana dos Realizadores (secção com cada vez mais relevo no festival, dedicada ao cinema de autor de todos os géneros) e o filme português "Incubus" a triunfar entre as curtas fantásticas, um feito pouco habitual para a produção nacional.

Um triunfo a toda a linha da cinematografia europeia num festival que tem habituado o público à produção de vários horizontes, como nota Beatriz Pacheco Pereira, que dirige o festival desde o primeiro momento, juntamente com Mário Dorminsky: "É curioso que tenham sido praticamente só filmes europeus a triunfar nesta edição, quando somos acusados de privilegiar o cinema asiático". Um reparo que não é totalmente descabido, tendo em conta o lugar que o festival tem dado à cinematografia asiática (Japão, China, Coreia do Sul, Filipinas...) nos últimos anos e a quantidade de premiados nas principais categorias vindos destes países.

Beatriz Pacheco Pereira Ricardo Figueira / Euronews

Este recentrar na Europa surge com um filme perturbador, herdeiro de uma tradição de cinema sobre temas societais vinda da Bélgica. Lawrence Trott, membro do júri e antigo diretor do departamento audiovisual da Scotland Yard, diz a respeito de "Megalomaniac": "Passei grande parte da minha vida a combater o racismo e a misoginia, por isso foi importante para mim premiar este filme".

Mas este está longe de ser um simples manifesto contra a misoginia, como o realizador do filme, Karim Ouelhaj, explicou à Euronews. Se a personagem principal, Martha, é vítima de violações no seu trabalho de empregada de limpeza numa fábrica, torna-se também carrasco ao ajudar o irmão, um serial killer, na sua macabra missão: "Recuso o maniqueísmo ou a forma de retratar as personagens apenas como boas ou más", diz o realizador. "É comum a vítima tornar-se violenta e haver um efeito de boomerang".

Se "Megalomaniac" nos traz esta espiral brutal de violência, já "Narcosis", de Martijn de Jong, vencedor da Semana dos Realizadores, fala sobre a solidão e a dor de perder alguém.

Na opinião do júri, o que torna este um filme especial "é a forma como as flutuações da mente dispersa de uma mulher de luto se inter-relaciona com a paisagem agitada de outono no exterior e com o ritmo geral do ambiente da história".

Quanto à secção Orient Express, dedicada ao cinema asiático, o primeiro prémio foi para "Kargo", do filipino TM Malones, que derrotou vários concorrentes vindos do Japão.

Cinema Batalha, nova casa do Fantasporto Ricardo Figueira / Euronews

"Vai no Batalha"!

Esta foi uma edição especial do Fantas, por ser a primeira realizada num dos locais mais emblemáticos da sétima arte na cidade do Porto, o cinema Batalha, agora reinaugurado como Batalha Centro de Cinema. Fechado e abandonado durante anos a fio, este lugar cimeiro da cinefilia portuense é devolvido à cidade em todo o seu esplendor. É um reencontrar do público não só com os filmes, como com os frescos de Júlio Pomar que decoram as paredes do cinema e fazem dele um monumento da cidade. Concebidos durante a década de 1940 e mandados tapar por várias camadas de estuque pela ditadura salazarista, os frescos conseguiram ser recuperados quase por milagre. Várias gerações descobrem-nos agora pela primeira vez, depois de escondidos (e julgados perdidos) durante cerca de sete décadas.

Frescos de Júlio Pomar no Cinema Batalha (detalhe) Ricardo Figueira / Euronews

"Foi no Batalha que comecei a frequentar sessões de cinema, este é um lugar com uma enorme importância para a minha formação como amante de cinema. Redescobrir este local, novamente dedicado àquilo a que foi criado - o cinema - e descobrir estes frescos pela primeira vez, poder trabalhar perto deles, é uma emoção enorme", diz Beatriz Pacheco Pereira.

O Fantasporto 2024 tem já datas marcadas, neste mesmo local, igualmente no início de março.