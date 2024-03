Chega ao fim a 44ª edição do Fantasporto. Conheça os filmes vencedores

O japonês "From The End Of The World" venceu o grande prémio de melhor filme do Cinema Fantástico da 44ª edição do Fantasporto. "Bucky F*ucking Dent" dos EUA e o chinês "Creation Of The Gods" foram os outros vencedores. "Departures", de Vasco Viana, venceu na categoria de Cinema Português.

No fim de semana em que os portugueses se preparam para eleger o próximo governo, chega ao fim a 44ª edição do Fantas. Quem estiver próximo do Porto, pode ainda dar um salto ao renovado cinema Batalha, para ver os filmes premiados. Os oito filmes vencedores serão exibidos hoje ( e amanhã) à tarde, a partir das 15 horas.

Apesar de este ter sido o ano de entrada em força de filmes provenientes da China, na categoria de Cinema Fantástico, o festival foi novamente ganho pelo cinema japonês. “From The End Of The World”, de Kaz I Kiriya, venceu o grande prémio na categoria.

“Bucky F*ucking Dent”, do norte-americano David Duchovny venceu o prémio de realizadores Manoel de Oliveira e a longa-metragem japonesa “Shadow of Fire”, de Shinya Tsukamoto, venceu o prémio especial do júri na mesma categoria.

Na categoria Orient Express, dedicada ao cinema asiático, o filme chinês “Creation of the Gods I: Kingdom of Storms”, de Wuershan, venceu o grande prémio.

Na vertente de Cinema Português, o grande prémio foi para a coprodução Luso/Chequia “Departures” de Vasco Viana e o prémio destinado às escolas com cursos de Cinema foi para “Esqueci-me que tinha medo”, de Diogo Bento, da Universidade Lusófona de Lisboa.

A 44ª edição deste mítico festival de cinema fantástico do Porto recebeu 1200 filmes a concurso vindos de 68 países, dá conta a organização do Fantasporto em comunicado enviado às redações.

Entre os escolhidos para entrar na competição final, o Japão foi o mais representado com 11 filmes. Peliculas provenientes de países como Argentina, Brasil, Coreia do Sul, China, Filipinas, Irão, México, Índia, Estados Unidos, Estónia, Hungria, Canadá, Cazaquistão, e os mais diversos países europeus - destacando-se a França e a Espanha com 6 filmes cada-, formaram as 97 metragens na competição deste ano. Todas elas tiveram exibição inédita em Portugal e algumas foram antestreia mundial.

O agora denominado Batalha - Centro de Cinema, volta a receber a 45ª edição do festival entre 29 de fevereiro e 10 de março de 2025. Conheça todos os vencedores no sítio oficial do festival.