21° Festival de Cinema e Direitos Humanos decorre em Genebra

O Festival Internacional de Cinema e Fórum sobre Direitos Humanos realiza-se todos os anos em Genebra.

É um evento obrigatório para ativistas e defensores dos direitos humanos que reúne cinema e política.

Barbara Hendricks tem sido a patrocinadora do festival desde a sua criação, em 2003.

A cantora afirma: "São especialmente as pessoas que não são conhecidas, que resistem e que militam pelos direitos humanos com muito poucos meios. Temos a possibilidade de ver as suas histórias, que nos dizem que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Por vezes é fácil estar desesperado, mas quando venho aqui, vejo que as pessoas estão a militar em todo o lado e é extraordinário".

O presidente da Confederação Suíça,Alain Berset, o mais alto dignitário suíço, também veio para apoiar o festival.

"De facto, o cinema em geral e a cultura transmite uma mensagem, caso contrário seria decoração, tem de haver um conteúdo, temos de encorajar a reflexão. E um festival sobre os direitos humanos vai obviamente contribuir para ser um importante vetor de reflexão sobre os direitos humanos, de encontros, intercâmbios, debates...", afirmou.

Guerras, migrações, alterações climáticas; os temas não faltam. Há 36 filmes em competição, 7 dos quais internacionais.

O Festival Internacional de Cinema e Fórum sobre Direitos Humanos decorre em Genebra até 19 de março.