As exposições a não perder esta primavera nos museus europeus

A primavera chegou e com ela chegou também uma nova temporada nalguns dos principais museus da Europa. A Euronews preparou-lhe um guia cultural para que fique a par das principais exposições esta primavera.

Paris, França

Se gosta do modernismo e do impressionismo francês e vive ou vai estar em Paris, não pode deixar de passar pelo Museu d'Orsay. Uma exposição dupla coloca lado a lado as obras de Édouard Manet e Edgar Degas. Através da comparação direta, a influência mútua, assim como as grandes diferenças, tornam-se evidentes em dois pintores que redefiniram um género.

Na Fundação Louis Vuitton, a partir de abril, é possível ver uma exposição sobre alguns dos artistas pop mais influentes do século 20. “BASQUIAT × WARHOL. PINTURA A QUATRO MÃOS” coloca os graffiti anárquicos de Jean-Michel Basquiat perante a icónica arte pop de Andy Warhol, bem como outras necessidades importantes da cena artística nova-iorquina dos anos 80, como Keith Haring, num dos estudos mais abrangentes do trabalho da dupla já exibido.

Para quem prefere o design, há uma exposição sobre o trabalho do arquiteto britânico Norman Foster, no Centro Pompidou.

Para os fãs de Picasso, há sempre o Museu Nacional Picasso, que apresentará uma exposição do trabalho do cubista com curadoria do estilista Sir Paul Smith.

E os amantes da música e da história talvez não queiram perder homenagem ao rei do afrobeat da Nigéria, Fela Kuti, na Filarmónica de Paris. Com os seus grupos Afrika 70 e Egypt 80, Fela ajudou a apresentar ao mundo construções sinfónicas e rítmicas cada vez mais complexas. A exposição conta a história desta viagem e permite aos visitantes conhecer profundamente e ouvir o som e as fontes de um artista verdadeiramente único.

Berlim, Alemanha

A principal galeria de arte moderna de Berlim, The Berlinische Galerie, está fechada até ao final de maio, pois estão a renovar os sistemas de iluminação. Quando reabrir a 25 de maio, terá uma nova exposição de obras contemporâneas do artista local Nasan Tur. O seu trabalho experimental condensa gestos sociais em impressionantes miniaturas.

Fazendo o balanço de um ano de guerra na Europa, o Museu Bode apresenta uma exposição de arte ucraniana. É uma combinação intrigante da própria coleção da galeria de obras de arte religiosa e artefactos da Ucrânia entre os séculos III e XVIII, bem como obras contemporâneas de artistas ucranianos que vivem no país atualmente, muitas das quais são reproduzidas por meio de fotografia por razões logísticas.

Amesterdão, Países Baixos

A Praça dos Museus (Museumplein) em Amesterdão é sempre uma boa opção para quem gosta de cultura. Na famosa praça encontram-se muitos dos melhores museus do país, incluindo o nacional Rijksmuseum, o Museu Van Gogh e o Museu Stedelijk, focado na modernidade.

No Rijksmuseum, uma nova mostra do trabalho de Vermeer reúne o maior número de sempre de pinturas do artista holandês. Infelizmente, já não há bilhetes disponíveis. Mas o site do Rijksmuseum tem um charmoso tour virtual pelas obras de arte feito pelo inimitável Stephen Fry.

Os fãs de fotografia devem ir até Foam, onde há uma exposição sobre o trabalho do fotógrafo sul-africano Ernest Cole, que documentou a vida durante o apartheid.

Madrid, Espanha

No Museo do Prado, para comemorar o 50º aniversário da morte de Picasso, há uma seleção das suas obras juntamente com El Greco, o pintor grego cujo papel no renascimento espanhol lhe rendeu o apelido demoníaco.

Outros museus de Madrid (La Casa Encendida, Casa de Velázquez e Museu Rainha Sofia) também têm exposições temáticas de Picasso esta primavera.

Para algo completamente diferente, pode ir à IFEMA MADRID e fazer uma visita audiovisual do passado, presente e futuro da Fórmula 1.

Viena, Áustria

No Museu Albertina, em Viena, até meados de maio, poderá ver uma exposição sobre seis séculos de gravura. “Dürer, Munch, Miró” é uma retrospetiva dos artistas do século XV Martin Schongauer e Albrecht Dürer, dos mestres do século XIX Henri de Toulouse-Lautrec e Edvard Munch, até ao brilhantismo de Marc Chagall e Joan Miró. ~

Florença, Itália

A Fundação Palazzo Strozzi reúne uma exposição de 70 obras contemporâneas de artistas italianos e internacionais, incluindo Maurizio Cattelan, Cindy Sherman, Damien Hirst, Lara Favaretto, William Kentridge, Berlinde De Bruyckere, Sarah Lucas e Lynette Yiadom-Boakye, para celebrar o 30º aniversário da coleção Sandretto Re Rebaudengo, “uma das coleções de arte contemporânea mais célebres e prestigiadas do mundo”.

Londres, Reino Unido

Tal como a exposição do Museu d'Orsay sobre os principais impressionistas, a National Gallery de Londres tem um foco semelhante. Em “After Impressionism: Inventing Modern Art” o museu apresenta uma coleção de algumas das principais figuras do impressionismo entre 1880 e 1914, incluindo Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin.

Experimente um pouco de abstração na Tate Modern com uma exposição que mostra a obra da pintora sueca Hilma af Klint e a compara com as cores primárias da obra de Piet Mondriaan.

Por fim, dirija-se ao recém-inaugurado Museu Queer Britain com sua exposição sobre a história LGBTQ+ “We are Queer Britain”.