Morreu Randy Meisner, cofundador e baixista dos Eagles

Grupo musical é o autor de “Hotel California", uma das canções mais populares da história do rock

Randy Meisner foi um dos fundadores e baixista da banda de rock americana, The Eagles. Faleceu em Los Angeles, aos 77 anos, devido a complicações da doença pulmonar obstrutiva crónica.

Em 1976, o grupo musical lançou a icónica canção “Hotel California". No ano seguinte, Meisner saiu da banda e começou uma carreira a solo, que viria a ser de sucesso.

Os Eagles divulgaram um comunicado em que reconhecem o importante papel do baixista e a sua voz notável, que se destaca em êxitos como "Take It to the Limit".

No início deste mês, a banda anunciou a digressão de despedida "The Long Goodbye" (em português, O Longo Adeus), após 52 anos de história.