O Iftar faz parte da candidatura de Molenbeek a Capital Europeia da Cultura em 2030, na qual o bairro de Bruxelas espera "inverter o guião" da sua infame narrativa.

PUBLICIDADE

Cerca de 500 pessoas reuniram-se ao crepúsculo para celebrar o Iftar (quebra do jejum do Ramadão) na igreja de Saint-Jean-Baptiste, em Molenbeek, em Bruxelas, na Bélgica, no domingo. A refeição partilhada foi organizada no âmbito da candidatura do bairro a Capital Europeia da Cultura em 2030.

A data do evento não foi escolhida ao acaso, uma vez que assinalou o nono aniversário dos atentados de Bruxelas, ocorridos a 22 de março de 2016, e mais de dez anos desde os atentados de Paris, em 2015.

Molenbeek tornou-se o foco das investigações depois de vários dos suspeitos estarem ligados ao bairro, o que desencadeou a sua infame reputação. O bairro foi ainda mais escrutinado devido a preocupações relacionadas com a radicalização.

Molenbeek foi agora selecionado como candidato a Capital Europeia da Cultura em 2030. A organização "Molenbeek for Brussels 2030" afirmou que esta é uma oportunidade para reescrever a narrativa de Molenbeek e para se reafirmar através da força da sua diversidade cultural.

Jasmine del Monte, diretora da organização Stronger with Words e participante no Iftar de domingo, disse à Euronews que a realização do Iftar numa igreja é um "símbolo de diversidade, inclusão e multiculturalismo", que, segundo ela, está muito presente no bairro.

Em Molenbeek vivem 140 nacionalidades e muitas línguas diferentes. O encontro representou "a união de muitas religiões, culturas e origens que se encontram aqui", acrescentou Del Monte.

Hundreds gather in the Saint-Jean-Baptiste church in Molenbeek to celebrate Iftar in Brussels, Monday, 24 March, 2025. Evelyn Ann-Marie Dom

O Iftar é a quebra do jejum à noite durante o mês do Ramadão, que coincide com a observância cristã da Quaresma e com o feriado judaico do Purim.

A organização Molenbeek for Brussels 2030 afirma que, tal como a Quaresma e o Purim, "simboliza um momento de solidariedade e de união, em que os laços são forjados e reforçados".

"Ao organizar um Iftar numa igreja no primeiro fim de semana da primavera, Molenbeek for Brussels 2030 envia um sinal forte: para além das crenças e dos antecedentes culturais e sociais, o que nos une é muito maior do que o que nos divide", acrescenta.

Capital Europeia da Cultura 2030

O Iftar de domingo foi organizado no âmbito da candidatura de Molenbeek a Capital Europeia da Cultura (CEC), que foi selecionada como cidade candidata em outubro de 2024.

Em 2030, a Bélgica, juntamente com Chipre, nomeará uma cidade para se tornar a Capital Europeia da Cultura. O concurso anual é uma iniciativa da União Europeia destinada a celebrar a diversidade cultural no bloco.

Fatima Zibouh, co-missionária da Molenbeek for Brussels 2030, afirma que o bairro tem enfrentado muitos desafios socioeconómicos nos últimos anos, mas espera que a sua candidatura a CEC seja uma oportunidade para Molenbeek se redefinir.

"É uma oportunidade maravilhosa para inverter o guião e sonhar em conjunto para criar um novo nós", disse à Euronews.

Molenbeek viveu um período de estigmatização após os ataques em Paris e Bruxelas. Em 2024, a Europa também assistiu a uma clara viragem para a direita e para a extrema-direita no seu panorama político, impulsionando uma retórica anti-imigração crescente.

Zibouh sublinhou a importância de ligar as pessoas umas às outras neste período de polarização política e social acrescida na Europa.

PUBLICIDADE

"A generosidade, a empatia e o altruísmo são o cerne da nossa candidatura", concluiu.

O tema da candidatura de Molenbeek é "Sadaka" - uma palavra originária do hebraico e adotada por muitas línguas diferentes, incluindo o árabe e o turco - que significa "generosidade e solidariedade".

Del Monte disse que também passou por esta estigmatização, mas que se sentiu fortalecida pelas actividades que Molenbeek organizou recentemente, bem como pela participação de organizações de jovens.

"Os jovens estão a desempenhar um papel muito importante", afirmou. "Eles são o futuro de amanhã, o futuro da Europa. Têm muito para trazer para a mesa."

PUBLICIDADE

Hundreds gather in the Saint-Jean-Baptiste church in Molenbeek to celebrate Iftar in Brussels, Monday, 24 March, 2025. Evelyn Ann-Marie Dom

Não é a primeira vez que a Bélgica nomeia uma cidade. Antuérpia foi nomeada em 1993, Bruxelas em 2000, Bruges em 2002 e Mons em 2015. Uma vez nomeada, a cidade vencedora deverá acolher uma série de eventos culturais durante um ano civil.

Molenbeek concorre com Lovaina e Namur, as duas outras cidades candidatas ao título de CEC. O vencedor será anunciado em setembro.