Michael Mann recebe o Prémio Lumière de 2025

Michael Mann recebeu o prestigiado Prémio Lumière das mãos de Isabelle Huppert, sucedendo-lhe assim no palmarés do Festival de Cinema de Lyon.

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A galardoada de 2024 saudou "um realizador exigente, lírico e sensual", cuja obra continua a "surpreender e incomodar ".

O cineasta norte-americano junta-se assim a outras lendas do grande ecrã como Jane Campion, Clint Eastwood, Jane Fonda ou Martin Scorsese.

"Recebo esta maravilhosa honra com gratidão, em nome do espírito que todos partilhamos para criar um cinema dramático, e também em nome desse mesmo espírito imaginativo que reside em cada um aqui, para ser tocado, transportado e despertado por tudo o que o cinema pode oferecer " declarou Michael Mann depois de receber a distinção em Lyon, acabando por partilhar uma memória pessoal:

"O meu pai veio para França durante a Segunda Guerra Mundial. Ele estaria extremamente orgulhoso de estar aqui connosco", confessou.

Isabelle Huppert e Michael Mann Pierre Assémat, euronews

O realizador de _Collateral, Ali, e O Último dos Moicanos_também saudou o festival como "uma festa incrível que humaniza o nosso trabalho".

Durante a sua masterclass no Théâtre des Célestins, que decorreu um pouco mais cedo no dia, Mann confidenciou sobre uma sequela de _Heat - Cidade sob Pressã_o, cuja produção deverá começar no próximo verão, uma vez concluídas as negociações com os atores envolvidos.

As estrelas sucederam-se em Lyon durante a semana, incluindo o realizador chinês John Woo, que revisitou vários dos seus filmes com o público.

Os festivaleiros também puderam descobrir muitas antestreias, como o filme sobre Springsteen de Scott Cooper ou o Frankenstein de Guillermo del Toro.