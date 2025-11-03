Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Escritor mexicano Gonzalo Celorio vence Prémio Cervantes 2025

Gonzalo Celorio, numa fotografia de arquivo
Gonzalo Celorio, numa fotografia de arquivo Direitos de autor  Creative Commons
Direitos de autor Creative Commons
De Javier Iniguez De Onzono & Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O júri valorizou a capacidade do crítico e romancista mexicano de desenvolver, ao longo de sua carreira, um discurso crítico que alia grande sensibilidade artística.

O ensaísta Gonzalo Celorio (Cidade do México, 1948) recebeu o Prémio Cervantes 2025, atribuído anualmente pelo Ministério da Cultura espanhol sob proposta da Associação de Academias de Língua Espanhola.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O júri considerou que os ensaios, crónicas e recensões do escritor "combinam a lucidez crítica com a sensibilidade narrativa" e constituem "um espelho da realidade humana".

Celorio foi também diretor da Faculdade de Filosofia e Letras da UNAM, a mais importante instituição académica do México, bem como do Fondo de Cultura Económica, um grupo editorial público-privado do México. É professor de literatura na referida universidade desde 1974 e, em 2019, foi também nomeado para dirigir a Academia Mexicana da Língua.

A sua obra foi traduzida para inglês, francês, italiano, português, grego e chinês, e recebeu prémios como o Prix des Deux Océans (Biarritz, 1977), o Premio de Novela IMPAC-CONARTE-ITESM (1999) e o Mazatlán de Literatura ( 2014).

Em 2010, foi galardoado com o Prémio Nacional de Ciências e Artes na área de Linguística e Literatura. É também autor de romances como "Tres lindas cubanas" e "Cánones subversivos" (Tusquets).

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Michael Mann recebe o Prémio Lumière de 2025

Prémios Europeus do Património 2025: guardiões do passado homenageados em Bruxelas

Reino Unido: Fringe de Edimburgo 2026 terá teatro na maior sauna do país