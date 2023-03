Ativistas espanhóis denunciam a utilização de fundos "verdes" da UE em estâncias de esqui

De Euronews com AP

Os ambientalistas espanhóis apelaram à União Europeia (UE) para investigar a utilização de 26,4 milhões de euros de fundos "verdes" de recuperação económica na construção de duas estâncias de esqui nos Pirenéus.

Cinco grupos de ativistas enviaram uma delegação a Bruxelas para se encontrar, esta semana, com funcionários da UE. Pedem uma análise aprofundada de um projeto que, segundo eles, causará danos irreversíveis no vale glaciar do Canal Roya, na comunidade autónoma de Aragão.

O plano de recuperação COVID da UE, no valor de 724 mil milhões de euros, deverá ajudar os Estados-membros a "construir um futuro mais verde, mais digital e resiliente", com regras rigorosas sobre o impacto da biodiversidade, o uso da água e as emissões de dióxido de carbono.

Os ativistas argumentam que a ligação das estâncias de Astún-Candanchú e Formigal com um teleférico de oito quilómetros de comprimento não satisfaz estes requisitos. O plano foi aprovado pelo Ministério do Turismo espanhol em dezembro passado.

"Este é um espaço de enorme qualidade ambiental, e serve de corredor verde para a passagem de populações animais como o abutre barbudo ou outra flora e fauna características da zona", diz Marina Gros, porta-voz do Ecologistas en Acción.

Gros critica a "opacidade" do governo de Aragão na gestão dos fundos de recuperação e acusa o governo central de hipocrisia por ter aprovado o projeto.

Estão a gastar mais de 80% destes fundos - supostamente destinados ao turismo sustentável - em apenas quatro projetos (em Aragão) baseados no turismo de neve", afirma.

Após ter tentado, sem sucesso, parar o projeto a nível nacional, o Ecologistas en Acción juntou-se a grupos como o Greenpeace e a WWF para abordar a questão em Bruxelas.

Uma petição para impedir o avanço do projeto de teleféricos recolheu até agora quase cinquenta mil assinaturas no website "Change.org".

Os críticos argumentam que o esqui não é nem economicamente nem ambientalmente sustentável nos Pirenéus. Muitas estâncias extraem água de riachos ou reservatórios próximos e utilizam frequentemente ar comprimido e eletricidade para empilhar neve nas encostas.

Pirenéus: uma cadeia de montanhas que aquece com temperaturas acima da média

Um grupo de cientistas espanhóis afirmou em 2021 que os glaciares nos Pirenéus serão provavelmente reduzidos a camadas de gelo nas próximas duas décadas, devido às alterações climáticas.

As montanhas sofreram um aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius desde o século XIX.

A Espanha foi um dos primeiros países da UE a solicitar e receber dinheiro do Fundo de Recuperação da Pandemia, e será um dos principais beneficiários. Espera-se que receba um total de 140 mil milhões de euros.

O Tribunal de Contas Europeu advertiu este mês que não existem controlos e salvaguardas suficientes sobre a forma como os Estados-Membros gastam os 724 mil milhões de euros em fundos de recuperação.

Em fevereiro, uma delegação do Parlamento Europeu instou o governo espanhol a ser mais transparente e flexível na utilização dos fundos e na prestação de informações sobre o assunto.