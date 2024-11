COP 29: Brasil avisa que não haverá acordo se países ricos não aumentarem objetivo de financiamento

Negociadora-chefe brasileira, que representa o próximo país anfitrião da COP, disse à Euronews que a segunda proposta financeira azeri chegou demasiado tarde à cimeira, deixando dúvidas sobre a possibilidade de um acordo.

PUBLICIDADE

O Brasil rejeitou a segunda tentativa da presidência do Azerbaijão de chegar a um acordo político sobre o financiamento para as alterações climáticas, enquanto grupos da sociedade civil organizaram um protesto improvisado em Baku, em solidariedade com os países em desenvolvimento, no final de um dia em que as negociações foram prolongadas.

"A posição do Brasil é que ainda temos esperança de que possamos chegar a um acordo", disse Ana Toni, enviada do Brasil para o clima e principal negociadora da COP29, à Euronews. "Estamos muito desapontados com o facto de os números terem chegado tão tarde e de podermos não ter tempo suficiente".

Ana Toni referia-se a uma proposta revista de compromisso político apresentada pelo Azerbaijão às 15:00 locais. Foi o primeiro de uma enxurrada de textos de negociação, desde o início das conversações, a 11 de novembro, que colocam um número no "novo objetivo coletivo quantificado" (NCQG) para o financiamento climático dos países ricos para os países em desenvolvimento.

Mas o valor de 250 mil milhões de dólares por ano a partir de 2035 foi imediatamente rejeitado pelos ativistas do clima e por uma série de grupos da sociedade civil, que o consideraram inadequado para ajudar os países em desenvolvimento a evitar a dependência dos combustíveis fósseis.

"Sentimos que se esses números tivessem sido apresentados no início, se esse imposto tivesse sido apresentado no início, teríamos a certeza absoluta de que poderíamos chegar a um acordo e, infelizmente, chegou muito tarde e já não sabemos", afirmou Toni, pouco depois de a ministra brasileira do Ambiente, Marina Silva, ter transmitido uma mensagem semelhante aos jornalistas no complexo da COP29.

A questão é particularmente premente para o maior país da América Latina que, como anfitrião da cimeira COP30 no próximo ano, esperava avançar para discussões sobre a implementação de promessas de redução de emissões atualizadas de quase 200 partes do Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Agora, o país enfrenta a perspetiva de ter que lidar com a espinhosa questão do financiamento, enquanto a falta de certeza sobre os futuros fluxos financeiros tornará mais difícil para os países em desenvolvimento redigir as suas chamadas contribuições nacionalmente determinadas (NDC) para o esforço global de redução de emissões, que devem ser entregues até fevereiro.

"Não é um problema só do Brasil", disse Toni. "É para todos os países que estão aqui, e obviamente para a população que sofre primeiro - é com isso que estamos preocupados".

"O dinheiro que está a ser discutido aqui não é para os países em desenvolvimento, é para o bem de todos nós", continuou a negociadora do Brasil. "Porque se formos capazes de atingir as nossas ambições e virmos quem é que vai beneficiar, não são só os brasileiros, são todos. Não adianta apenas a Europa ou os EUA tomarem medidas climáticas - todos os países devem passar pela mesma transição ou nenhum de nós estará seguro", disse.

A responsável brasileira falou da "responsabilidade histórica que as nações ricas ocidentais têm para com o mundo em desenvolvimento" e reconheceu que o facto de haver finalmente um número para negociar foi um passo em frente, embora tenha apontado a falta de clareza sobre a origem do dinheiro, seja do sector público ou privado.

"Estas melhorias já deviam ter acontecido há dez dias", afirmou. "Mas vamos fazer tudo o que for possível porque queremos sair daqui com um acordo".

Questionada sobre a possibilidade de se chegar a um acordo no sábado, a resposta de Toni foi breve. "Quem sabe?", disse.

Protesto silencioso

Os jornalistas já estavam a começar a abandonar o complexo pelas 22:00 - depois de terem recebido a notícia de que um terceiro rascunho do acordo da COP29 só sairia de manhã - quando um grupo de várias dezenas de manifestantes iniciou uma marcha silenciosa e sem aviso prévio pelo corredor, vigiados de perto por pessoal de segurança.

A quantidade de dinheiro em cima da mesa são "amendoins" e ridiculariza o Acordo de Paris, disse Kirtana Chandrasekaran, da ONG Friends of the Earth international, quando o grupo parou. O protesto da sociedade civil foi feito em solidariedade com os países do G77, que devem "manter-se fortes" e rejeitar o atual texto do NCQG.

"Não se trata de dinheiro baseado em subsídios, que é algo que os países em desenvolvimento têm vindo a pedir desde o início", afirmou Chandrasekaran, argumentando que a fórmula em cima da mesa iria sobrecarregar os países em desenvolvimento com mais dívidas.

PUBLICIDADE

"É completamente inaceitável e permite que os países desenvolvidos abandonem completamente as suas obrigações de financiamento para os países em desenvolvimento", afirmou.

Na altura da publicação deste artigo, estavam ainda a decorrer conversações à porta fechada para produzir um projeto final do acordo NCQG e outros textos fundamentais. As delegações nacionais deverão discutir o que poderá ser a última proposta de compromisso numa sessão plenária às 10:00 locais de sábado.