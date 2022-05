População da União Europeia está em queda

A população da União Europeia (UE) está a diminuir, revelam os últimos números oficiais.

De acordo com o relatório anual Demografia da Europa divulgado pelo Eurostat, o gabinete de estatísticas da União Europeia, o número de pessoas que vivem no bloco de 27 Estados-membros caiu 278 mil nos 12 meses até 1 de janeiro de 2021, atingindo os 447,2 milhões.

A queda da população ocorre após quase duas décadas de crescimento. Em 2001, havia 429 milhões de pessoas em toda a União Europeia.

A mudança natural da população – a diferença entre nados vivos e mortes – afundou em 2020 para -2,5. Isso deve-se, provavelmente, à Covid-19, porque a pandemia até agora matou oficialmente cerca de 1,09 milhões de pessoas em toda a UE.

Mas a mudança natural da população no bloco tem sido negativa desde 2012, à medida que nascem menos nados-vivos – a taxa passou de 10,2 nados-vivos por mil habitantes em 2001 para 9,1 – enquanto a taxa de mortalidade aumentou no mesmo período.

As pessoas com mais de 65 anos representam, agora, um quinto da população do bloco, enquanto o número de pessoas com 80 anos ou mais duplicou nas últimas duas décadas, de 3% em 2001 para 6%. Enquanto isso, o número de menores de idade diminuiu de 23% em 2001 para 20% em 2021.

Os dados do Eurostat revelam também que há cerca de 5% mais mulheres do que homens e que o rácio é particularmente evidente nos Estados Bálticos. Na Letónia, Lituânia e Estónia há 16%, 13% e 10% mulheres a mais do que os homens, respetivamente.

Há, no entanto, Estados-Membros que contam com mais homens do que mulheres. Casos de Malta, Luxemburgo, Suécia e Eslovénia.

As mulheres também vivem em média 5,6 anos a mais que os homens. Dados provisórios para 2021 colocam a esperança média de vida ao nascer em 82,8 anos para mulheres e 77,2 anos para os homens.

Veja o vídeo acima para conhecer mais detalhes.