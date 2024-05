Parlamento esloveno ainda tem de ratificar a decisão, mas passo é visto como uma formalidade, uma vez que não se espera que nenhum dos partidos se oponha.

A Eslovénia tornou-se o mais recente país europeu a reconhecer a Palestina, depois de o seu governo ter aprovado a proposta do primeiro-ministro Robert Golob, na quinta-feira.

"O governo tomou a decisão de reconhecer o Estado da Palestina como um Estado independente e soberano dentro das fronteiras de 1967, ou as fronteiras que as partes envolvidas devem acordar num futuro acordo de paz", disse Golob numa conferência de imprensa após a reunião do governo em Ljubljana.

Embora a questão do reconhecimento da Palestina não estivesse na agenda do governo na quinta-feira, Golob disse que fez pressão no sentido de uma decisão rápida devido aos recentes desenvolvimentos em Rafah, onde Israel realizou vários ataques mortais nos últimos dias.

No entanto, o primeiro-ministro afirmou que a resolução não é dirigida contra o Estado de Israel.

A mensagem de reconhecimento não é dirigida contra ninguém", disse Golob. "É uma mensagem de paz".

"Acreditamos que hoje chegou o momento em que todos nós - o mundo inteiro - devemos agir de forma a trazer uma paz duradoura ao Médio Oriente".

O parlamento do país ainda tem de ratificar a decisão para que esta possa entrar em vigor. No entanto, o passo é considerado uma mera formalidade, uma vez que não se espera que nenhum dos partidos parlamentares da Assembleia Nacional, com 90 lugares, se oponha à moção.

A Presidente da Eslovénia, Nataša Pirc Musar, e a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Tanja Fajon, também apoiaram a decisão.

"Não vejo razão para mais atrasos. A guerra está a intensificar-se, não há negociações (sobre) Gaza", disse Fajon antes da reunião do governo na quinta-feira.

Quem deverá ser o próximo?

O caminho para o reconhecimento e a participação do Estado palestiniano nas instituições internacionais tem sido difícil e marcado por obstáculos.

Embora reconhecido por 145 países membros da ONU, os países ocidentais têm-se abstido de formalizar relações com o Estado palestiniano. Os países da UE continuam divididos sobre a questão e alguns mudaram radicalmente de posição ao longo dos anos.

Depois de a Espanha, a Irlanda e a Noruega terem reconhecido formalmente a Palestina na terça-feira, a Eslovénia pretendia anunciar o seu reconhecimento juntamente com outros Estados-Membros da UE, sendo Malta mencionada como um dos potenciais países que acompanhariam a Eslovénia. No entanto, o governo maltês afirmou entretanto que o faria "quando as circunstâncias o permitissem".

Outros países europeus, que apoiam a ideia, ainda não fixaram uma data clara para a sua decisão sobre a questão.

A ministra belga dos Negócios Estrangeiros, Hadja Lahbib, disse na segunda-feira que o seu país está à procura de "um reconhecimento útil" e que continuará a trabalhar para uma solução de dois Estados. O Ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês, Xavier Bettel, fez eco das palavras de Lahbib, afirmando que o Luxemburgo "irá fazê-lo", mas que prefere "esperar um pouco mais".

Na terça-feira, o Parlamento dinamarquês rejeitou um projeto de lei sobre o reconhecimento proposto por quatro partidos de esquerda. Os deputados que se opuseram à proposta referiram a falta de condições prévias para o fazer.