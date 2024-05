Irlanda reconhece oficialmente o Estado da Palestina

De Euronews

O Estado palestiniano é agora oficialmente reconhecido por 146 dos 193 Estados membros das Nações Unidas.

Depois de Espanha e da Noruega, a Irlanda reconheceu oficialmente o Estado da Palestina na terça-feira.

O Governo irlandês reconhece a Palestina como um "Estado soberano e independente" e vai estabelecer relações diplomáticas entre Dublin e Ramallah, de acordo com um comunicado de imprensa emitido após uma reunião do Conselho de Ministros.

"A decisão da Irlanda tem como objetivo manter viva a esperança. Trata-se de acreditar que a solução de dois Estados é a única forma de Israel e a Palestina viverem lado a lado em paz e segurança", afirmou o Primeiro-Ministro irlandês Simon Harris.

Será nomeado um embaixador irlandês no Estado da Palestina e será aberta uma embaixada irlandesa em Ramallah.

O Governo irlandês voltou a apelar a um cessar-fogo imediato, à libertação dos reféns israelitas e ao acesso sem entraves da ajuda humanitária.

Solução de dois Estados

Embora o Governo irlandês quisesse reconhecer a Palestina no final de um "processo de paz", acabou por tomar esta decisão juntamente com a Espanha e a Noruega, afirmou o Primeiro-Ministro. Apelou também ao primeiro-ministro israelita Benyamin Netanyahu para que "ouça o mundo" e ponha fim à "catástrofe humanitária" em Gaza.

"A decisão de hoje do Governo representa a nossa convicção de que uma via política é a única forma de quebrar o ciclo de desapropriação, subjugação, desumanização, terrorismo e morte que há décadas marca as vidas de israelitas e palestinianos ", acrescentou o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Irlanda, Micheál Martin.

Apelou também a que se tomem medidas para "proteger a viabilidade de uma solução de dois Estados" e "os direitos iguais de palestinianos e israelitas à autodeterminação, à paz, à segurança e à dignidade ".

"O que o povo palestiniano nos pede não é escandaloso nem extravagante. De facto, é modesto. O desejo de ser reconhecido como um Estado como qualquer outro, de controlar os seus próprios assuntos e de falar por si próprio na cena internacional. Hoje,a Irlanda reconhece esse desejo", afirma o Ministro dos Transportes da Irlanda, Eamon Ryan.

Eamon Ryan reiterou também que a Irlanda reconhece sem ambiguidades o direito de Israel a existir.