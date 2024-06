Cheias no sul da Alemanha fazem dois mortos. Situação permanece crítica, diz governador da Baviera

De Euronews com AP

Corpo da mulher de 43 anos, que os socorristas procuravam desde domingo de manhã, foi encontrado numa cave. No domingo, também foi encontrado o corpo de um bombeiro afogado.

Foi encontrado esta segunda-feira o corpo de uma mulher que estava desaparecida devido às cheias no sul da Alemanha. As fortes chuvas e inundações fizeram até agora dois mortos no estado da Baviera.

O corpo da mulher de 43 anos, que os socorristas procuravam desde domingo de manhã, foi encontrado numa cave, em Schrobenhausen, adiantou a polícia à agência de notícias alemã DPA, cita a AP.

Um bombeiro também foi encontrado morto nas proximidades de Pfaffenhofen no domingo, depois de o barco em que seguia com outros três elementos dos bombeiros ter virado durante uma operação de resgate.

A chuva forte e persistente levou a inundações generalizadas nos estados do sul da Baviera e Baden-Wuerttemberg no fim de semana. As autoridades alertaram que os níveis de água podem subir ainda mais em algumas áreas.

As inundações causaram extensas interrupções nos transportes, nomeadamente nas rotas ferroviárias de longa distância, incluindo as de Munique para Berlim, Estugarda e Zurique, na Suíça.

O chanceler alemão Olaf Scholz visitou a região esta segunda-feira. Em Reichertshofen, a norte de Munique, onde foram colocados sacos de areia nas margens de rio Paar, encontrou-se com autoridades regionais, incluindo Markus Söder, governador da Baviera.

Scholz sublinhou que a sucessão de inundações na região nos últimos tempos mostra que "a obrigação de deter as alterações climáticas causadas pelo homem" não pode ser negligenciada.

Por seu lado, Markus Söder admitiu que a situação "permanece crítica e tensa", com novas inundações a obrigarem a retirada da população de algumas cidades, apesar de os níveis de água estarem a recuar em alguns locais.

O governador da Baviera alertou ainda que os níveis de água devem subir na cidade de Regensburg e mais abaixo no Danúbio.