O foguetão deverá efetuar o seu voo inaugural na noite desta terça-feira, 9 de julho, e passar a substituir o Ariane 5.

Quando milhares de pessoas assistirem ao lançamento do foguetão Ariane 6 na Guiana Francesa, na terça-feira, a Agência Espacial Europeia vai respirar de alívio. O que o seu diretor-geral, Josef Aschbacher, disse à Euronews ser a "crise dos lançadores" será uma coisa do passado.

Em julho de 2023, com a última viagem do Ariane 5, a Europa perdeu a possibilidade de chegar ao espaço e, com ela, a capacidade de colocar satélites em órbita sem depender de terceiros. O atraso na construção do Ariane 6, acompanhado de problemas técnicos, do fracasso do foguetão Vega-C e da pandemia, juntou-se o fim das relações com a Rússia e a possibilidade de utilizar foguetões Soyuz.

"Com o lançamento do Ariane 6, estamos a recuperar o acesso da Europa ao espaço. Isto é essencial", salienta Aschbacher, a partir do porto espacial de Kourou, na Guiana Francesa. "Até ao final do ano, estamos a planear o regresso do Vega-C e poderemos ter outros micro-lançadores este ano.

Se o Ariane 6 for um êxito, "aumentará a resiliência do domínio espacial europeu num ambiente geopolítico de riscos e ameaças a longo prazo", defende Félix Arteaga , investigador do Instituto Elcano. Vai também ser fundamental para que "o sector industrial europeu possa competir com outros satélites comerciais e governamentais a curto e médio prazo".

Numa altura em que o espaço está em plena expansão, o lançamento do novo lançador europeu permitirá ao continente colocar satélites em órbita para fins de observação da Terra, navegação, comunicação ou mesmo para fins militares .

Ariane 6 durante los preparativos. S MARTIN/ ESA-CNES-ARIANESPACE-ArianeGroup / Optique video du CSG

Lançamentos nas mãos de Elon Musk

Nos últimos anos, a Europa delegou esta tarefa a empresas privadas como a SpaceX, a empresa de Elon Musk, que foi responsável pelo envio para o espaço de vários satélites europeus do programa Galileu, face aos atrasos do Ariane 6.

Esta é uma decisão que o Comissário Europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, disse ter tomado com relutância. "Não estou satisfeito com o que aconteceu, havia lançamentos a efetuar e o calendário não foi respeitado", afirmou em novembro de 2023.

"A Europa está cada vez mais consciente da necessidade de ser mais autónoma em certos domínios estratégicos", explica Matja Rencelj, analista do Instituto Europeu de Política Espacial. "Queremos lançar satélites nos nossos próprios termos."

Mas talvez ainda não estejamos lá. Há alguns dias, a organização europeia de satélites meteorológicos escolheu a empresa de Musk para lançar um dos seus satélites. "Esta decisão deve-se a circunstâncias excepcionais. Não compromete a nossa política habitual de apoio aos parceiros europeus", afirmou o diretor-geral da EUMETSAT, Phil Evans, num comunicado. Aschbacher , num tweet , descreveu a decisão como "surpreendente", especialmente porque surge apenas alguns dias antes do voo inaugural do Ariane 6.

Apesar deste primeiro revés, o futuro do Ariane 6 já conta com 30 encomendas, 18 delas para lançar as constelações Kuipers, o projeto da Amazon para levar a Internet a espaços remotos.

De acordo com Rencelj, o lançamento do Ariane 6 é um primeiro passo na estratégia espacial europeia: "O lançador é, afinal, um meio para atingir um fim, que é, de facto, aumentar a nossa ambição na utilização do espaço e na sua utilização, obviamente em benefício dos cidadãos europeus e dos decisores políticos europeus.

É por isso que tanto a ESA como o Arianegroup, o promotor do projeto, têm grandes esperanças num projeto que também se destina a transportar satélites privados para o espaço. No futuro, explica Aschbacher, "gostaríamos que empresas mais pequenas ou mesmo maiores desenvolvessem o seu próprio lançador".

A ESA poderia então ser "o cliente fixo e comprar serviços de lançamento a essas empresas. Assim, a ESA deixaria de desenvolver o seu próprio lançador após o Ariane 6.

O Ariane 6 é o primeiro novo modelo europeu em 30 anos. Treze países europeus participaram no seu desenvolvimento e custou 4 mil milhões de euros.