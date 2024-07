Austrália lidera tabela de medalhas com três ouros no sábado

Atletas da Austrália estiveram em grande este sábado, nos Jogos Olímpicos de Paris, com medalhas de ouro no ciclismo e na natação. País anfitrião consegue a primeira medalha de ouro ao vencer no râguebi a 7.

Este sábado foi o dia da Austrália nos Jogos Olímpicos de Paris, com o país a vencer três medalhas de ouro e a passar para a liderança da tabela das medalhas.

A equipa feminina australiana leva para casa duas medalhas de ouro na natação. As australianas venceram a estafeta 4x100 metros livres. Na prova masculina, o ouro foi para a equipa dos Estados Unidos.

Também na natação, Ariarne Titmus venceu nos 400 metros livres. Nos masculinos, foi o alemão Lukas Maertens a vencer, com a Austrália a conseguir a medalha de prata através de Elijah Winnington.

A Austrália teve também ouro no ciclismo de estrada, com a vitória de Grace Brown na prova de contrarrelógio individual. Nos masculinos, foi o belga Remco Evenpoel a vencer. A Bélgica consegue dois lugares no pódio, com o bronze a ir para Wout van Aert. O italiano Filippo Ganna conseguiu a medalha de prata. O português Nélson Oliveira foi sétimo.

A China é para já segunda na tabela das medalhas, com duas medalhas de ouro: Nos saltos para a água, na prova de salto sincronizado da prancha de três metros, e também no tiro, com a medalha de ouro na prova por equipas mistas de carabina de 10 metros.

No judo, a japonesa Natsumi Tsunoda venceu a medalha de ouro na categoria de menos de 48 quilos, derrotando na final a mongol Baasankhuu Baavudorj. A portuguesa Catarina Costa foi eliminada nos oitavos-de-final. Na prova masculina de menos de 60 quilos, o ouro foi para Yeldos Smetov, do Cazaquistão, derrotando o homem da casa Luka Mkheidze.

A equipa da casa conseguiu aquela que é, para já, a primeira medalha de ouro: foi na prova masculina de râguebi a sete, em que a França venceu os duplos campeões olímpicos das Ilhas Fiji, acabando com o reinado de oito anos dois fijianos. A medalha de bronze foi para a África do Sul, que derrotou a Austrália.

Na esgrima, o sul-coreano Oh Sanguk venceu a medalha de ouro no sabre individual masculino, enquanto Kong Man Wai, de Hong Kong, venceu na espada individual feminina, com a França a conseguir mais uma medalha de prata, através de Auriane Mallo-Breton.

Entretanto, no futebol, há más notícias para a equipa feminina do Canadá. A treinadora Beverly Priestman foi suspensa por um ano devido a um escândalo de espionagem: membros da equipa técnica enviaram drones para espiar o treino das rivais da Nova Zelândia.

O Canadá foi penalizado em seis pontos.