Jogos Olímpicos de Paris: Nadal prepara confronto emocionante com Djokovic, LeBron James faz EUA vencerem a Sérvia

De Euronews com AP

Jogos Olímpicos. Nadal defronta Djokovic na segunda ou na terça-feira, com data e hora ainda por confirmar, enquanto a Austrália e o Japão lideram o quadro de medalhas de ouro, seguidos dos EUA e da França.

Num domingo olímpico repleto de estrelas, o espanhol Rafael Nadal derrotou o húngaro Marton Fucsovics em três sets e garantiu um lugar na segunda ronda do confronto de titãs contra o sérvio Novak Djokovic - o 60º encontro entre os rivais de longa data no ténis.

Entretanto, as competições de natação continuam a suscitar preocupações, uma vez que a qualidade da água do rio Sena continua abaixo dos níveis de segurança, ameaçando adiar o triatlo de terça-feira.

Reviravolta olímpica de LeBron faz os EUA vencerem a Sérvia na estreia no basquetebol

Na vitória por 110-84 sobre a Sérvia, LeBron James marcou 21 pontos, assegurou nove ressaltos e deu sete assistências, enquanto Kevin Durant, dos Suns, fez os seus primeiros oito lançamentos, marcando 23 pontos em menos de 17 minutos.

Os dois atletas olímpicos mais experientes da equipa dos Estados Unidos abriram os Jogos de Paris com uma exibição quase perfeita, colocando os americanos na mira de uma quinta medalha de ouro consecutiva.

LeBron James em ação contra a Sérvia AP/Michael Conroy

Rafael Nadal vence em singulares masculinos e vai defrontar Novak Djokovic

As bandeiras vermelhas e amarelas de Espanha oscilavam nas bancadas enquanto Nadal vencia o húngaro Marton Fucsovics por 6-1, 4-6 e 6-4 na primeira ronda do ténis masculino, preparando o confronto com o rival Novak Djokovic na segunda ou na terça-feira.

O programa de ténis foi interrompido após a chuva que caiu nos courts exteriores na sexta-feira.

"É sempre muito especial jogar contra o Novak, não é? Não há dúvida disso. Mas a diferença é que, normalmente, temos jogado as finais ou as meias-finais. Isto", disse Nadal, de 38 anos, com uma gargalhada: "É uma segunda ronda".

Nadal também venceu a sua partida de pares no sábado à noite, ao lado do compatriota espanhol Carlos Alcaraz.

Rafael Nadal, de Espanha, celebra a sua vitória sobre Marton Fucsovics, da Hungria, durante a competição de ténis individual masculino, nos Jogos Olímpicos de verão de 2024 AP/Manu Fernandez

Cerimónia de abertura continua a polémica da blasfémia

O aceso debate sobre uma alegada ofensa aos cristãos durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, na sexta-feira, continua.

A cena da cerimónia de sexta-feira contou com a presença da DJ e produtora Barbara Butch - um ícone LGBTQ+ - ladeada por artistas drag e dançarinos.

Depois de o diretor artístico Thomas Jolly ter negado qualquer evocação intencional da "Última Ceia", a porta-voz do Paris 2024, Anne Descamps, afirmou que "nunca houve a intenção de desrespeitar qualquer grupo religioso".

"Pelo contrário, penso que, com Thomas Jolly, tentámos realmente celebrar a tolerância comunitária", afirmou.

Os protestos continuaram no domingo, com uma manifestação em frente à embaixada francesa em Bucareste.

Tristan Tate segura uma fotografia de uma cena ocorrida durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris que parecia evocar “A Última Ceia” de Leonardo da Vinci AP/Andreea Alexandru

Jogador neerlandês condenado foi vaiado antes de jogar

Steven van de Velde, o jogador neerlandês de voleibol de praia que cumpriu pena de prisão por ter tido relações sexuais com uma rapariga de 12 anos, recebeu um misto de vaias e aplausos quando foi apresentado antes de perder o seu jogo de estreia, no domingo, nos Jogos Olímpicos de Paris.

Van de Velde não falou com os jornalistas após a derrota por três sets a zero contra a Itália, quebrando uma política de longa data do COI.

"Ele não está aqui porque quer descansar a mente e concentrar-se no jogo", disse o colega de equipa Matthew Immers.

Steven van de Velde, dos Países Baixos, serve no jogo de voleibol de praia contra a Itália nos Jogos Olímpicos de verão de 2024, domingo, 28 de julho de 2024 AP Photo/Robert F. Bukaty

Léon Marchand orgulha os anfitriões com o ouro nos 400 metros livres

Léon Marchand carregou nos ombros as comparações com Michael Phelps e as esperanças de uma nação.

Com uma multidão a acenar com a bandeira a aplaudir cada uma das suas braçadas, o nadador de 22 anos conquistou o ouro para a França com uma vitória dominante nos 400 metros estilos individuais masculinos, no domingo à noite.

Leon Marchand, de França, festeja depois de vencer a final dos 400 metros estilos individuais masculinos nos Jogos Olímpicos de verão de 2024 AP/Martin Meissner

O italiano Martinenghi venceu os 100 metros bruços masculino, superando o recordista Adam Peaty, marcando o fim da sua corrida dominante e conquistando o primeiro ouro para a Itália.

Medalhista de ouro no Rio de Janeiro e em Tóquio, Peaty fez uma longa pausa para tratar de problemas de saúde mental.

Após o regresso, recuperou o ritmo e chegou à final como o melhor classificado.

A qualidade da água do Sena continua má: sessão de triatlo cancelada

O evento de triatlo pré-corrida planeado para domingo no rio Sena foi cancelado devido a preocupações contínuas com a qualidade da água.

A chuva intensa durante a cerimónia de abertura reavivou os receios sobre se o Sena estaria suficientemente limpo para receber os nadadores quando a competição de triatlo começar na terça-feira.

Mas as autoridades de Paris afirmaram estar confiantes de que os triatletas poderão nadar na famosa via navegável da cidade durante os eventos da próxima semana.

Testes recentes efetuados pela entidade francesa responsável pelas águas indicaram que, quando a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, deu um mergulho no riopara provar que era seguro, há pouco mais de uma semana, os níveis de E. coli já estavam acima do limite de segurança determinado pelas regras europeias.

Uma mulher desfruta do sol da manhã junto à margem do rio Sena nos Jogos Olímpicos de verão de 2024, domingo, 28 de julho de 2024, em Paris, França AP/Dar Yasin

Pela primeira vez, surfistas dormem num navio de cruzeiro ao largo do Taiti

As camas de cartão podem ser a solução de Paris para dar aos atletas um lugar para dormir nos Jogos Olímpicos de 2024. Mas a quase 20.000 quilómetros de distância, no Taiti, onde se realiza a competição de surf, os atletas estão a ser alojados num navio de cruzeiro.

O Aranui 5 acomoda cerca de 230 passageiros e tem um spa e um ginásio. "É invulgar, mas eles (os atletas) parecem gostar", disse o presidente da Polinésia Francesa, Moetai Brotherson.

O navio de cruzeiro Aranui 5 ao largo da costa antes da competição de surf dos Jogos Olímpicos de verão de 2024, sexta-feira, 26 de julho de 2024, perto de Teahupo'o, AP/Gregory Bull

Espanha derrota a China, número 2 do mundo, no basquetebol feminino

Maria Araújo marcou um cesto de 3 pontos a 3:06 do fim do prolongamento e a Espanha acabou por vencer a China por 90-89. Queralt Casas atirou a bola para o ar quando soou a campainha, depois de Li Yueru ter marcado a 4 segundos do final, e as espanholas juntaram-se num abraço gigante, saltando para cima e para baixo para celebrar a derrota da segunda melhor equipa do mundo. Alba Torrens, a capitã de Espanha, considerou que foi uma "vitória incrível".

Leonor Rodriguez, (11) de Espanha, festeja com as colegas de equipa depois de a Espanha ter derrotado a China num jogo de basquetebol feminino nos Jogos Olímpicos AP/Michael Conroy

Ferrand-Prevot ganha finalmente o ouro em BTT para França

Após mais de uma década de tentativas, a ciclista francesa Pauline Ferrand-Prevot ganhou finalmente a medalha de ouro olímpica que sempre lhe escapou.

A atleta chegou ao fim da prova com 2 minutos e 57 segundos de vantagem sobre todas as outras concorrentes, enquanto uma multidão se recusava a parar de lhe fazer uma serenata na meta.

Pauline Ferrand Prevot, de França, comemora a vitória na prova feminina de ciclismo de montanha, nos Jogos Olímpicos de verão de 2024, domingo, 28 de julho de 2024, em Elancou AP/George Walker IV

Dia feliz para o Japão com os ouros no judo e no skate

O sonho dos irmãos Abe de ganhar medalhas de ouro no judo para o Japão no mesmo dia, nos seus segundos Jogos Olímpicos consecutivos, terminou cedo no domingo com a chocante derrota de Uta Abe para Diyora Keldiyorova do Uzbequistão nos oitavos de final.

No entanto, Hifumi Abe, o irmão mais velho de Uta, perseverou e ganhou a sua segunda medalha de ouro no final do dia, mas a dupla vitória que perseguiam há três anos não aconteceu.

Os irmãos tinham ganhado o ouro no mesmo dia nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Hifumi Abe, do Japão, celebra a vitória sobre Willian Lima, do Brasil, na final da competição de judo por equipas de 66 kg, na Arena Champ-de-Mars, em Paris Eugene Hoshiko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

As compatriotas japonesas Coco Yoshizawa e Liz Akama conquistaram o ouro e a prata no street skate feminino. Akama ficou em primeiro lugar depois de fazer as suas duas primeiras manobras antes de Yoshizawa deslizar pelos grandes carris da pista na sua quarta tentativa de manobra, obtendo uma pontuação de 96,49 e ultrapassando a sua colega de equipa. A manobra, que arrancou suspiros do público, obteve a pontuação mais alta do dia.

Coco Yoshizawa, do Japão, festeja depois de ganhar a medalha de ouro na final feminina AP/Vadim Ghirda

Colegas de quarto, mas não rivais: atiradores sul-coreanos ganham ouro e prata

Elas são companheiras de quarto e recordistas olímpicas, mas não rivais, mesmo numa disputa pela medalha de ouro. Duas atiradoras sul-coreanas com uma ligação especial lutaram pelo ouro sem amargura. Oh Ye Jin ganhou o ouro e Kim Yeji a prata na pistola de ar de 10 metros feminina - e ambas bateram o recorde anterior - mas disseram que não importava muito quem ganhasse.

"Ela é como se fosse a minha irmã mais nova e eu quero sempre cuidar dela e estar sempre ao seu lado", disse a medalhista de prata Kim. "Não a vejo como minha rival".