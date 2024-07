Embaixador chinês chamado ao MNE alemão por ataque informático em 2021

De euronews

"Este grave ciberataque a uma autoridade federal mostra a dimensão do perigo que representam os ciberataques e a espionagem chineses", declarou a ministra do Interior, Nancy Faeser, em comunicado.

PUBLICIDADE

Uma investigação concluiu que "atores estatais chineses" foram responsáveis por um ciberataque à Agência Estatal Alemã para a Cartografia em 2021, disseram altos funcionários em Berlim na quarta-feira. O embaixador chinês foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros pela primeira vez em décadas.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Sebastian Fischer, afirmou que o governo alemão dispõe de "informações fiáveis dos serviços de informação" sobre a origem do ataque à Agência Federal de Cartografia e Geodesia, que terá sido levado a cabo "com o objetivo de espionagem".

Perigo da China

"Este grave ataque cibernético a uma autoridade federal mostra como é grande o perigo dos ataques cibernéticos e da espionagem chinesa", afirmou a ministra do Interior, Nancy Faeser, em comunicado. "Apelamos à China para que se abstenha e evite este tipo de ciberataques, que ameaçam a soberania digital da Alemanha e da Europa", lê-se no documento.

Fischer recusou-se a explicar quem é exatamente o responsável por esta situação na China. A última vez que um embaixador chinês foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão foi em 1989, após a repressão dos acontecimentos na Praça de Tiananmen.

Tensões entre Berlim e Pequim

Este é o mais recente caso a refletir as crescentes tensões entre Berlim e Pequim sobre os potenciais riscos de segurança vindos da China.

Em abril, três pessoas foram detidas na Alemanha por suspeita de espionagem a favor da China e de terem organizado a transferência de informações sobre tecnologias com potencial utilização militar. Noutro caso muito falado, um assistente de um proeminente eurodeputado alemão de extrema-direita foi detido por suspeita de espionagem para a China.

Há três semanas, a Alemanha declarou que vai proibir a utilização de componentes críticos das empresas chinesas Huawei e ZTE em partes essenciais das redes 5G do país em duas fases a partir de 2026.

Estratégia com vista às relações com a China

No ano passado, o governo do chanceler Olaf Scholz elaborou uma estratégia para as relações com a China, que fala de uma "rivalidade sistémica" com a potência asiática e da necessidade de reduzir os riscos de dependência económica. Ao mesmo tempo, Berlim sublinha o desejo de cooperar com Pequim em desafios como as alterações climáticas e de manter relações comerciais. Esta estratégia foi criticada por Pequim.

No caso de 2021, o Ministério do Interior anunciou que parte da rede da autoridade cartográfica tinha sido comprometida, mas não foi encontrado mais malware. O atacante foi expulso com sucesso da rede e a autoridade - que fornece dados geográficos oficiais para a Alemanha - tomou uma série de medidas para melhorar a sua segurança informática.