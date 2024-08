A primeira atleta feminina a competir 10 vezes nos Jogos Olímpicos vai-se reformar

De Euronews com AP

Depois de 10 Jogos Olímpicos e 36 anos de competição, a atleta olímpica georgiana Nino Salukvadze diz que finalmente vai reformar-se.

PUBLICIDADE

Nino Salukvadze, atleta de tiro da Geórgia, tem estado presente nos Jogos Olímpicos de verão desde Seul 1988, quando competiu pela então União Soviética.

Nos Jogos Olímpicos de 2024, tornou-se a primeira atleta feminina a competir 10 vezes.

Durante esse tempo, a atleta de 55 anos viu os Jogos tornarem-se maiores, mais profissionalizados e diz que a competição está mais difícil do que nunca.

Salukvadze considerou a hipótese de se reformar após os seus primeiros Jogos Olímpicos, há 36 anos, depois de ter ganho medalhas de ouro e prata aos 19 anos.

Quase desistiu na década de 1990, quando lutava para sustentar financeiramente a sua família na recém-independente Geórgia.

Anunciou a sua reforma após os Jogos de Tóquio em 2021. Desta vez, no entanto, diz que acabou "de certeza".

A participação nos Jogos Olímpicos de Paris foi uma homenagem ao seu pai, Vakhtang, que era também o seu treinador.

Após o atraso dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, devido à pandemia, ele convenceu a tentar mais uma vez.

25 de junho de 2012, a vencedora olímpica georgiana Nino Salukvadze dispara durante o seu treino em Tbilisi, Geórgia. Shakh Aivazov/AP

"Ele foi o meu mentor não só no desporto, mas também na vida. Ele era um homem sábio", disse ela à The Associated Press na cidade de Chateauroux, perto do campo de tiro olímpico, na sexta-feira após sua última competição. "Se deixares o desporto, não podes voltar. Tenta", recorda o pai.

"Ele foi o meu mentor não só no desporto, mas também na vida. Era um homem sábio", disse ela à The Associated Press na cidade de Chateauroux, perto do campo de tiro olímpico, na sexta-feira, após a sua última competição.

"Se deixares o desporto, não podes voltar. Tenta", recorda o pai.

"Foi o único favor que ele me pediu em toda a sua vida. Pensei que talvez não pudesse voltar a pedir-mo. Reuni todas as minhas forças, para o bem dele.

O pai de Salukvadze morreu no início deste ano, aos 93 anos, mas viveu para ver a sua filha qualificar-se para um lugar olímpico em Paris pela Geórgia.

Nino Salukvadze, da Geórgia, compete na prova feminina de pistola de ar de 10 metros no campo de tiro de Asaka nos Jogos Olímpicos de verão de 2020 Alex Brandon/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Das suas 10 Olimpíadas, Salukvadze tem três medalhas: uma de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Nos Jogos Olímpicos de 2024, ficou em 38º lugar na prova de pistola de ar de 10 metros e em 40º lugar na pistola de 25 metros, o que significa que não chegou a uma final televisionada.

A última medalha olímpica de Salukvadze - e a primeira para uma Geórgia independente - foi em Pequim, em 2008. Nessa época, a Geórgia estava em guerra com a vizinha Rússia.

Salukvadze ganhou o bronze e abraçou a russa Natalia Paderina, medalha de prata, no pódio, no que foi visto como um gesto de paz.

Apesar de tudo, Salukvadze pode não abandonar os Jogos Olímpicos de vez. É treinadora no seu próprio clube de tiro, na Geórgia, e é vice-presidente do comité olímpico nacional.