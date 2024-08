Incêndio na Madeira mantém duas frentes ativas mas não há habitações em risco

Incêndio na Madeira conta com duas frentes ativas. Habitações já não estão em risco - Direitos de autor Helder Santos/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Direitos de autor Helder Santos/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu