Autoridades gregas anunciam apoio financeiro após a descarga de toneladas de peixes mortos em Volos

Os peixes de água doce mortos encheram a baía de Volos e os rios vizinhos na quinta-feira, depois de terem sido deslocados dos seus habitats normais pelas inundações do ano passado.

As autoridades gregas anunciaram uma série de medidas de apoio às empresas locais, depois de mais de 100 toneladas de peixe morto terem sido arrastadas pelas águas das cheias para o porto central de Volos.

De acordo com uma declaração conjunta dos Ministérios da Economia e das Finanças, da Saúde, do Ambiente e da Energia, do Trabalho e da Segurança Social, da Crise Climática e da Proteção Civil, o conjunto de medidas inclui subsídios para as empresas que sofreram uma perda de volume de negócios.

Os pagamentos de impostos e de seguros serão igualmente suspensos e será ativado o "Thessaly Pass", um programa que visa promover o turismo regional.

Além disso, o governo local estudará formas de financiar um programa abrangente para a promoção da região.

As autoridades regionais fretaram arrastões de pesca para retirar os peixes mortos do mar e carregá-los em camiões, onde foram levados para uma incineradora.

Os peixes provinham do lago Karla, na Grécia central, uma massa de água drenada no início da década de 1960 e restaurada em 2018 para combater os efeitos da seca.

"Estamos a cooperar com quem quer que queira ajudar a acabar com este fenómeno o mais rapidamente possível", disse na sexta-feira Anna Maria Papadimitriou, vice-governadora regional da região central da Tessália.

"O governador regional declarou o estado de emergência", acrescentou.

O nível das águas subiu abruptamente no outono passado, durante uma tempestade mortal que causou grandes inundações no centro da Grécia, mas desde então recuou devido à fraca precipitação dos meses seguintes e às sucessivas ondas de calor deste verão.

Os especialistas afirmam que não foi colocada uma rede na foz do rio que dá acesso a Volos, pelo que os peixes de água doce foram arrastados pelas águas das cheias e morreram quando entraram em contacto com a água do mar.

Um bulldozer recolhe peixes mortos de um rio perto da cidade portuária de Volos, 29 de agosto de 2024 Vaggelis Kousioras/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O presidente da Câmara de Volos, Achilleas Beos, criticou a autoridade regional, acusando-a de atuar com demasiada lentidão. Numa conferência de imprensa, afirmou que o mau cheiro era insuportável e avisou que o peixe em decomposição poderia causar uma catástrofe ambiental.

A Câmara de Comércio da cidade declarou que iria intentar uma ação judicial para obter indemnizações por danos, depois de a atividade comercial no popular destino turístico ter caído cerca de 80% em três dias.

"As empresas ao longo da orla marítima, particularmente no sector da restauração, estão agora a suspender as suas operações", afirmou a câmara num comunicado.

"O forte mau cheiro ao longo da orla marítima é repugnante tanto para os residentes como para os visitantes, o que constitui um duro golpe para o turismo em Volos".