Ataque russo na cidade ucraniana de Poltava faz dezenas de mortos

De Euronews com AP

O ataque, um dos mais mortíferos desde o início da guerra, teve lugar na cidade de Poltava, situada a cerca de 110 quilómetros da fronteira com a Rússia e a 350 quilómetros a sudeste de Kiev, informaram as autoridades ucranianas.

PUBLICIDADE

Dois mísseis balísticos russos atingiram um estabelecimento de ensino e um hospital próximo numa região do centro-leste da Ucrânia, matando pelo menos 47 pessoas e ferindo outras 206, avançou Olena Zelenska.

Segundo as autoridades, o ataque ocorreu na cidade de Poltava, a capital da região com o mesmo nome. Poltava situa-se a cerca de 110 quilómetros (70 milhas) da fronteira com a Rússia e a cerca de 350 quilómetros (200 milhas) a sudeste de Kiev.

Numa publicação na rede social X, o presidente ucraniano prometeu retaliação, aproveitando o momento para reforçar o apelo sobre sistemas de defesa antiaérea.

"Continuamos a exortar todas as pessoas do mundo que têm poder para pôr termo a este terror: A Ucrânia precisa de sistemas de defesa aérea e de mísseis agora, não em armazém. Os ataques de longo alcance que nos podem proteger do terror russo são necessários agora, não mais tarde. Cada dia de atraso, infelizmente, significa mais vidas perdidas", explica no vídeo publicado.

Ataques em Dnipro e Zaporíjia fazem três mortos

Uma criança de oito anos foi uma das vítimas mortais dos ataques russos contra a região de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, que aconteceu durante a noite. Uma mulher de 38 anos também morreu na sequência dos ataques que fizeram ainda dois feridos, pai e filha, sendo que a jovem de 12 anos está nos cuidados intensivos.

“Uma rapariga de 12 anos tem membros partidos, ferimentos, queimaduras até 45% do corpo, choque traumático”, escreveu o líder daquela região, Ivan Fedorov, na sua página do Telegram.

Na cidade de Dnipro, uma pessoa morreu na sequência de um ataque com mísseis na segunda-feira. Seis pessoas ficaram feridas.

Entre segunda e a manhã desta terça-feira, o território da Ucrânia foi atacado em diferentes localizações.

A Rússia atacou várias infraestruturas ferroviárias e uma instalação de energia na região de Chernihiv, no norte do país, segundo informaram as autoridades ucranianas.

Rússia lança mísseis e drones contra Kiev

Em Kiev, os residentess estão ainda a trabalhar para restaurar os danos causados por um ataque russo na segunda-feira. Segundo o exército ucraniano, foram lançados 35 mísseis e 23 drones de ataque contra a capital da Ucrânia, provocando danos em várias instalações civis.

Bombeiros apagam um incêndio depois de um foguete ter atingido um edifício de uma instituição de ensino superior na capital ucraniana, Kiev, na segunda-feira, 2 de setembro Vasilisa Stepanenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Foram encontrados destroços em oito locais da cidade, tendo sido danificadas instalações civis como uma escola, uma estação de metro e uma padaria.

Os ataques aconteceram quando milhares de crianças regressavam à escola por toda a Ucrânia após o fim das férias de verão. Alguns alunos viram as aulas canceladas devido aos danos causados pelo ataque.

A Ucrânia e a Rússia estão a atacar-se mutuamente com ataques regulares de drones e mísseis de longo alcance, lançando, por vezes, mais de 100 armas por dia em ataques aéreos-

Na Rússia, as defesas aéreas intercetaram 158 drones ucranianos durante a noite, incluindo dois sobre Moscovo e nove sobre a região circundante, de acordo com o Ministério da Defesa.