Roménia apoia luta de von der Leyen e designa Roxana Mînzatu para Comissária Europeia

A Roménia decidiu trocar de candidata e nomear a antiga ministra dos fundos da UE e secretária de Estado dos contratos públicos para o cargo de Comissária Europeia.

A eurodeputada romena Roxana Mînzatu é a comissária designada pelo seu país, depois do governo romeno ter decidido mudar de candidato e apresentar uma mulher.

Esta mudança significa um apoio à luta da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pela igualdade entre homens e mulheres. Von der Leyen tinha anteriormente pedido que cada país elegesse um candidato masculino e uma candidata feminina, a fim de lhe dar margem de manobra para encontrar o equilíbrio de género adequado.

A Roménia está à procura de uma pasta económica e Bucareste acredita que a antiga ministra dos fundos da UE e secretária de Estado dos contratos públicos é a pessoa certa para assumir este cargo.

“Estamos a analisar a competitividade da União Europeia e todas as outras tarefas e objetivos que temos pela frente. Estamos obviamente num momento em que, na concorrência global, a Europa precisa de fazer alguma coisa, precisa de se industrializar. A presidente von der Leyen assumiu alguns objetivos ambiciosos nesta direção com a reindustrialização, a reindustrialização limpa e verde da Europa”, afirmou a candidata da Rómenia a Comissária Europeia, Roxana Mînzatu.

Apenas cerca de um terço dos países da UE elegeram mulheres para o cargo, incluindo Portugal, Espanha, Bélgica e Bulgária. A maioria dos outros países desafiou o pedido de Ursula von der Leyen para promover o equilíbrio de género, o que Mînzatu considera estar em sintonia com o aumento do nacionalismo de extrema-direita na Europa.

“Os números são mais pobres do que costumavam ser, o que mostra que se pensa que há progresso e que este pode ser revertido. É provavelmente também uma fotografia da atmosfera e do espírito das sociedades em que, como já disse, os políticos não estão a fazer esforços suficientes para colocar este assunto na agenda.... Expliquei muitas vezes que a falta de mulheres em posições de autoridade pública está diretamente relacionada, na minha opinião, com a violência baseada no género, porque é uma mentalidade e um preconceito que existe, que as mulheres são vulneráveis, que são vítimas, e isto é reforçado pelo facto das posições de autoridade serem quase sempre masculinas”, explicou Mînzatu.

Ursula von der Leyen deverá anunciar as suas nomeações para Comissários a 11 de setembro. Depois disso, cada nomeado enfrentará um exame minucioso da sua adequação pelos deputados do Parlamento Europeu, no final do mês.