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Grupo dos "Patriotas pela Europa" reúne-se em torno do político italiano Matteo Salvini

O líder do partido de direita italiano Liga, Matteo Salvini, à esquerda, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, participam na reunião anual da Liga em Pontida, a 6 de outubro de 2024
O líder do partido de direita italiano Liga, Matteo Salvini, à esquerda, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, participam na reunião anual da Liga em Pontida, a 6 de outubro de 2024 Direitos de autor  Antonio Calanni/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Antonio Calanni/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
De Giorgia Orlandi
Publicado a Últimas notícias
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Representantes do terceiro maior grupo político do Parlamento Europeu estiveram presentes na reunião anual do partido italiano Liga, na qual a migração e a proteção das fronteiras estiveram no topo da agenda.

Foi uma demonstração de força e de apoio a Matteo Salvini.

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No domingo, os líderes das forças políticas do grupo nacionalista de extrema-direita "Patriotas pela Europa" do Parlamento Europeu estiveram presentes na 36.ª reunião anual do partido Liga, em Pontida, no norte de Itália.

Ao subirem ao palco sob o lema "defender as fronteiras não é crime", estiveram ao lado do líder do partido italiano que enfrenta seis anos de prisão no processo Open Arms em curso.

Rodeado por colegas do partido Liga, Salvini atacou os procuradores italianos que o acusaram depois de ele se ter recusado a permitir que 147 migrantes desembarcassem em Itália quando era ministro do Interior em 2019.

Os procuradores de Palermo acusam Salvini de incumprimento do dever e sequestro por ter recusado permitir que o navio Open Arms e os seus passageiros atracassem em Itália durante 19 dias.

Durante o impasse, alguns dos migrantes atiraram-se ao mar em desespero, enquanto o capitão pedia um porto seguro e próximo.

As restantes 89 pessoas a bordo foram finalmente autorizadas a desembarcar em Lampedusa por ordem judicial a 20 de agosto.

Ninguém pode impedir a aliança sagrada dos povos europeus que nasceu hoje em Pontida", afirmou Salvini. "Amo-vos a todos e prometo: não desisto e nunca desistirei".

Estiveram presentes outros políticos europeus de direita, desde o presidente do partido português Chega, André Ventura, ao primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán.

Matteo Salvini, à direita, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, ao centro, e Geert Wilders o líder do Partido da Liberdade, dos Países Baixos, em Pontida.
Matteo Salvini, à direita, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, ao centro, e Geert Wilders o líder do Partido da Liberdade, dos Países Baixos, em Pontida. Antonio Calanni/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

A migração esteve no topo da agenda, juntamente com o apelo à mudança de rumo da Europa.

"A Hungria celebra Salvini como um herói porque fechou as fronteiras e protegeu os lares italianos. Ele precisa de um prémio, não de ser julgado", disse Orbán no palco.

"A Europa deve ser capaz de tomar decisões claras, como fez Matteo Salvini", disse a vice-presidente do Partido da Liberdade da Áustria, Marlene Svazek.

José Antonio Fúster, porta-voz do partido espanhol Vox, afirmou que uma aliança de "patriotas europeus" é a única solução.

"Juntos somos mais fortes", afirmou.

Jordan Bardella, presidente do Rassemblement National de França, enviou uma mensagem de vídeo, tal como o antigo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Mas a reunião de Pontida foi também uma oportunidade para o líder do partido Liga angariar apoio e contrariar o declínio das sondagens do seu partido.

Salvini já lançou uma petição em sua defesa que reuniu 100 mil assinaturas, esperando-se que mais sejam recolhidas em Pontida.

Os apoiantes que assinaram a petição receberam um cartão especial de membro do partido Liga.

"As assinaturas ajudam os italianos a compreender o que deve ser feito quando os imigrantes chegam a Itália", disse um apoiante.

"Não estou a dizer que estamos a ser invadidos, mas estamos a passar por momentos críticos e Salvini fez a coisa certa e fê-la bem", acrescentou.

Ainda é cedo para saber se o apoio de Salvini ao Patriotas pela Europa, o terceiro maior grupo no Parlamento Europeu, o poderá distanciar da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que lidera o grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus.

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