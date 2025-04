Ataques de drones ucranianos a instalações russas podem alterar a dinâmica da guerra de Moscovo

PUBLICIDADE

Os ataques ucranianos contra instalações na Rússia podem ter impacto nas operações ofensivas em todo o teatro de operações na Ucrânia, se as forças de Kiev tiverem o material, as capacidades e a autorização para conduzir uma campanha de ataques deste tipo contra instalações logísticas e de apoio na Rússia em grande escala.

Esta é a mais recente avaliação do grupo de reflexão do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW na sigla original), na sequência dos casos mais recentes, registados na quarta e quinta-feira, em que as forças ucranianas terão atacado uma instalação de armazenamento de drones Shahed na região de Krasnodar e um armazém de munições na República da Adigueia, na Rússia.

De acordo com o Estado-Maior ucraniano, as forças russas armazenaram cerca de 400 drones Shahed numa instalação perto de Oktyabrsky, na região de Krasnodar.

O ISW observou que as forças russas utilizam os drones Shahed para atacar povoações e cidades ucranianas, tanto na linha da frente como na retaguarda, e gastam cerca de 10.000 projéteis de artilharia por dia contra posições ucranianas na linha da frente.

O grupo de reflexão sediado nos EUA afirma que, embora o impacto de um único ataque não seja suscetível de afetar significativamente o esforço de guerra da Rússia, os ataques repetidos contra depósitos de munições podem forçar o comando militar russo a reorganizar e dispersar os sistemas de apoio e logística nas zonas da retaguarda.

De acordo com a ISW, isto seria feito para mitigar o impacto de tais ataques à custa de uma logística russa optimizada em massa para apoiar a guerra na Ucrânia.

Cronologia dos ataques ucranianos

A Ucrânia atacou pela primeira vez o depósito de munições de Toropets, na região de Tver, a 18 de setembro, a que se seguiram outros ataques importantes ao depósito de Oktyabrskii, na mesma região, e ao depósito de munições de Tikhoretsk, na região de Krasnodar, em 21 de setembro.

Na quarta-feira, as forças de Kiev atingiram uma instalação de armazenamento de mísseis e munições em Karachev, na região de Bryansk. Depois, na quinta-feira, atingiram o aeródromo militar de Khanskaya e um armazém de munições na República da Adigueia.

Uma fonte do serviço de segurança ucraniano SBU disse ao The Kyiv Independent que, durante este último ataque, 57 aviões de guerra, um avião de treino e helicópteros estavam estacionados no aeródromo.

O Estado-Maior ucraniano informou que as forças russas têm caças-bombardeiros Su-34 e aviões de combate Su-27 na base aérea de Khanskaya.

A televisão ucraniana Suspilne declarou que, segundo as suas fontes, as forças russas utilizam a base aérea de Khanskaya para reabastecer aviões durante os ataques aéreos contra unidades e povoações ucranianas na linha da frente.

Em quase todos estes ataques, as autoridades regionais russas informam que a maioria dos drones ucranianos lançados foram intercetados e abatidos.

Depósito de petróleo atingido na Crimeia anexada

Na segunda-feira, drones ucranianos atingiram o maior depósito de combustível da Crimeia, ilegalmente anexada. O ataque provocou um enorme incêndio que lavra desde sexta-feira, cinco dias após o ataque.

Igor Tkachenko, chefe da administração local nomeado por Moscovo, começou por confirmar que um depósito de combustível se tinha incendiado, sem mencionar o ataque. Mais tarde, disse que mais de 1.000 pessoas tinham sido retiradas quando as chamas se espalharam por mais de 2.500 metros quadrados.

O terminal de Feodosia já tinha sido alvo de ataques de drones ucranianos em março. A principal conduta de combustível ficou danificada, provocando um incêndio que demorou mais de uma hora a extinguir.

Para além de Feodosia, apenas um outro terminal deste tipo, localizado em Sebastopol, serve os militares russos e a frota do Mar Negro de Moscovo.

O ISW afirmou que os ataques de longo alcance da Ucrânia poderão ter ainda mais impacto no futuro se for dada luz verde a Kiev para utilizar sistemas ocidentais.

Juntamente com o desenvolvimento contínuo das capacidades de ataque de longo alcance da Ucrânia, o levantamento das restrições pode permitir que as forças ucranianas explorem as vulnerabilidades russas antes que Moscovo aplique contramedidas mais eficazes.

"Os ataques ucranianos contra instalações dentro da Rússia podem ter impacto nas operações ofensivas em todo o teatro de operações na Ucrânia, se as forças ucranianas tiverem o material, as capacidades e a permissão para conduzir uma campanha de ataque contra instalações logísticas e de apoio dentro da Rússia em grande escala", afirmou o ISW.