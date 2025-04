Praga quer atrair turismo "mais sofisticado" e já está a tomar medidas

De Euronews

A cidade de Praga vai banir os pub crawls, os chamados "ralis das tascas" em português, durante os quais turistas andam de bar em bar na mesma noite, numa medida destinada a dissuadir os turistas embriagados da capital da Chéquia.

Os vereadores da cidade anunciaram na terça-feira que as agências especializadas não podem continuar a organizar "pub crawls" entre as 22:00 e as 6:00. Os residentes queixavam-se do ruído, sobretudo causado por turistas britânicos.

Segundo o vice-presidente da câmara, as autoridades esperam atrair turistas "mais sofisticados e mais ricos".

Praga não é a primeira cidade europeia a adotar medidas para dissuadir os visitantes motivados pelo álcool. No ano passado, Amesterdão lançou uma campanha semelhante, na esperança de atrair turismo mais sofisticado em vez das visitas motivadas pelo consumo de álcool, drogas ou prostituição.

A autarquia de Praga está também a tentar controlar os alojamentos locais com novas regras que pretendem limitar o número de apartamentos turísticos no centro das cidades.

No início deste ano, um conselho distrital propôs a proibição de trajes extravagantes usados por despedidas de solteiro ou de solteira que, segundo o conselho, encorajam o comportamento de bêbados e desordeiros na popular zona de vida noturna de Praga.

Alguns conselheiros sugeriram que os trajes "socialmente inaceitáveis" estavam a contribuir para o ruído noturno e a indisciplina, em especial nos pub crawls organizados.

No ano passado, foi rejeitado um anterior pedido do município para limitar o horário de abertura dos estabelecimentos comerciais no centro da cidade.

No entanto, foi aprovada em julho uma proibição de entrada de automóveis em parte da Cidade Velha durante a noite, para reduzir o ruído na zona. Esta proibição impede a entrada de veículos na zona histórica entre as 22:00 e as 6:00 da manhã.