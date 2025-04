Fronteira entre a Sérvia e a Hungria regressa à normalidade após migrantes serem retirados

De Euronews

Há um ano que as autoridades sérvias evacuam sistematicamente as zonas em redor da fronteira norte com a Hungria, recolhendo os imigrantes e transportando-os para campos nas cidades sérvias de Kikinda e Presevo.

Centenas de imigrantes ilegais costumavam viver nos celeiros da quinta Kárász, ao longo da vedação fronteiriça, perto da cidade de Horgos, e à noite procuravam atravessar as vedações de arame farpado.

Atualmente, as latas de bebidas energéticas e as lojas são os únicos sinais de que este lugar já foi cheio de vida. O telhado ruiu, o nylon que protegia as janelas foi arrancado e quase não se consegue ver os edifícios, que estão escondidos entre as ervas daninhas.

Alguns dos habitantes locais, como Martha, estão satisfeitos com a ação das autoridades e dizem que a zona se tornou muito mais segura desde o verão.

“Há um mês, os comandos ainda estavam na praça principal com autocarros, recolhendo toda a gente e levando-a embora. Antes, as ruas estavam vazias, porque toda a gente tinha medo”, disse Martha à Euronews.

O ministério do Interior húngaro continua a informar regularmente que centenas de imigrantes estão a cercar a fronteira sul, apesar de a população de Horgos dizer que não vê estrangeiros há meses. Além disso, os autocarros da polícia sérvia também desapareceram.

A mudança em Horgos é visível, sendo que, da última vez que a Euronews lá esteve, os edifícios estavam todos praticamente fechados e não se viam pessoas nos espaços públicos. No entanto, agora as lojas estão abertas e as crianças voltaram a sair à rua para brincarem umas com as outras.

